Acerra | arrestata banda di rapinatori | lo spettacolare video dell' arresto

(Di sabato 26 maggio 2018) Era considerato il 'colpo giusto'. I, cinque persone in tutto, erano a conoscenza del notevole patrimonio in preziosi che le anziane signore, madre e figlia (rispettivamente di 96 e 74 anni di età), possedevano nella propria abitazione: gioielli, collane e bracciali in oro, orologi, accumulati nel corso degli anni, grazie ad unae passioni del fratello di unae due, grandissimo collezionista di preziosi. Ladiaveva organizzato nei minimi dettagli il colpo: i cinque hanno bussato alla portae due anziane fingendosi tecnici del gas e sono così riusciti ad entrare nella casa di traversa Guglielmo Marconi ad, in provincia di Napoli. Una volta dentro, hanno subito immobilizzato e sequestrato le due vittime, unae quali è stata anche violentemente schiaffeggiata e minacciata di morte. Poi, le padrone di casa sono state costrette ad aprire le ...