101° Giro d’Italia – Grande successo per le tappe piemontesi

Chris Froome vince 101° Giro d'Italia : 16.20 Nella bacheca di Chris Froome, adesso, non manca più nulla. La penultima tappa (Susa-Cervinia, 214km) va ad uno splendido Mikel Nieve (arrivo in solitaria), la gloria è tutta per il fuoriclasse britannico (7° al traguardo) che vince il Giro d'Italia e chiude, dopo aver conquistato 4 Tour de France e 1 Vuelta di Spagna, un fantastico 'triplete'.Abdica l'olandese Dumoulin,campione 2017, che non ha più gambe per recuperare i 40" di ritardo ...

101° Giro d'Italia : a Prato Nevoso vince Schachman - Dumoulin a 28' da Yates : Maximilian Scachman , nella foto in apertura, vince a Prato Nevoso la diciottesima tappa, secondo Ruben Plaza, terzo Mattia Cattaneo, che ha ceduto solo negli ultimi metri. La tappa di Monte Nevoso ...

101° Giro d'Italia - al Gran Sasso vince la maglia rosa Yates - Froome e Aru in crisi : Live disponibile anche in streaming su Raiplay.it. Eurosport in diretta dalle 13. La vittoria di Carapaz a Montevergine: 12 maggio Il giovane ecuadoriano Richard Carapaz , ne,la foto qui sopra e in ...

101° Giro d'Italia - da Pesco al Gran Sasso - oggi una tappa oltre i 2.000 metri : Terzo arrivo in salita oggi del 101° Giro d'Italia. E che arrivo: oltre i 2000 metri di Campo Imperatore sul Gran Sasso. La tappa da Pesco Sannita a Campo Imperatore è molto lunga , 225 km, con i ...

101°edizione del Giro d'Italia - la Polizia ancora una volta a fianco della carovana rosa : L'Aquila - E’ partito da Catania, dopo le prime tappe in territorio estero, il 101° Giro d’Italia e ad accompagnarlo, come sempre, c’è la Polizia Stradale impegnata nei servizi di scorta dei ciclisti per tutta la manifestazione fino alla tappa finale di Roma, il 27 maggio prossimo, per un totale di circa 3.600 Km. Gli operatori della Polizia Stradale sono 41, di cui 27 motociclisti, 12 operatori in auto tra cui la nuova Alfa Romeo ...