Pino è | su Rai1 il concerto tributo a Pino Daniele | gli ospiti

Pino è : tutti gli ospiti del mega concerto in ricordo di Pino Daniele. Diretta su Rai1 il 7 giugno : Pino Daniele Un evento eccezionale per un artista mai dimenticato. Pino è, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, in programma giovedì 7 giugno nello Stadio San Paolo di Napoli, verrà trasmesso in Diretta da Rai1 e Rai Radio2 a partire dalle 20.35. Pino è si annuncia come un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più celebri ...