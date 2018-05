Matrimonio Ronaldinho | ecco la verità | il calciatore rompe il silenzio e spiega perchè

sportfair

(Di venerdì 25 maggio 2018) Il doppiodi? Non si farà, ilile confessa la suasulle presunte nozze in Brasile Il brasilianoha smentito la notizia che ad agosto avrebbe sposato due donne. “Mi stanno chiamando il mondo intero ma è solo una grossa bugia, non è ancora il momento di sposarmi”, ha detto l’ex numero 10 del Barcellona in occasione di un evento di lancio del suo gruppo musicale ‘R10’, come riportato da globoesporte. In Brasile “O Dia” aveva pubblicato la notizia dell’intenzione del brasiliano di convolare a nozze, il prossimo agosto, con le sue due conviventi, Priscilla Coelho e Beatriz Souza, in una cerimonia per pochi intimi a Santa Monica, in California. In Brasile la poligamia è un reato che può essere punito con il carcere fino a sei anni. ...