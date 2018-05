M5S-Lega | sul titolare dell’Economia si gioca l’equilibrio dell’alleanza

Governo M5S-Lega - su Savona è tensione con Mattarella : La sua insistenza sul nome di Paolo Savona, sul quale ci sarebbero riserve da parte di Mattarella, come ministro dell'Economia - «È il meglio, non salta» -, porta a una nota ufficiosa del Colle nella ...

DALLA CINA/ Lao Xi : a Londra qualcuno lavora (con M5S e Lega) per fa saltare l'Italia : Ci potrebbe essere un interesse a fare da sponda all'Italexit da parte di alcune forze inglesi alle prese con il difficilissimo Brexit. l'Italia è solo una pedina. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: il vero discorso che dovrebbero fare Di Maio e SalviniDALLA CINA/ Lao Xi: il piano del Quirinale per fare come in Malesia

GOVERNO LEGA-M5S - CONTE : “DOMANI LISTA MINISTRI AL COLLE”/ Il PD : "Non si governa con le dirette Facebook" : GOVERNO LEGA-M5S, totoMINISTRI del Premier Giuseppe CONTE: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:35:00 GMT)

La Lega se ne infischia : nonostante il richiamo del Colle - Salvini non cede su Savona. E ha l'accordo con M5S : "Noi abbiamo dato un suggerimento, facciamo solo delle proposte...". Nella ressa delle telecamere Matteo Salvini prima minimizza, poi fa una pausa e infine si lascia andare al noto refrain: "Non capisco come si possa dire no a Savona...". E' pomeriggio, intorno alla Camera il clima è teso, quasi soffocante. Non solo per la temperatura estiva arrivata all'improvviso, ma perché poche ore prima dal 'Colle più alto' è ...

Italia : M5S e Lega blindano Savona e Colle avverte - niente Diktat : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo M5S-Lega - Conte : farò presto - ministri tutti politici. E sulle banche : «Risarciremo i truffati» : «Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con tutti i partiti: è stata una giornata proficua da tutti i punti di vista». Lo ha dichiarato il premier incaricato Giuseppe Conte al termine delle ...

Governo Lega-M5S - Conte : “domani lista ministri al Colle”/ Di Maio-Salvini : “la squadra la fa il Premier” : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:12:00 GMT)

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : 'Diktat inammissibili' : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte . Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida dell' Economia , con le parole del leader leghista Matteo Salvini che non intende cedere sulla nomina dell'economista euroscettico Paolo Savona . Ma il Quirinale avverte: 'Il problema non sono i veti ma i ...

Governo - Lega e M5S insistono su Savona. Mattarella : «Diktat inammissibili» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Uno dei nodi chiave della composizione del Governo riguarda la guida...

Governo : Orfini - Fi no a opposizione - c’è patto potere con Lega-M5S : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Noi usciamo da una sconfitta elettorale dura, ma credo che noi in questi due mesi abbiamo tenuto una posizione lineare dando un giudizio su M5S e Lega, due forze di destra. E non è vero che faremo l’opposizione con Fi e Fdi perchè questo Governo nasce con l’autorizzazione di Berlusconi e Meloni. E’ un patto di potere tra Salvini, Di Maio e Berlusconi”. Lo ha detto Matteo Orfini a ...

Bruxelles richiama Lega e M5S : no a una Mps pubblica : L'Ue ha 'richiamato all'ordine' la maggioranza Lega-Cinque Stelle. Il tema non sono i conti pubblici, ma Montepaschi. La commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, ha ricordato che lo Stato Italiano deve "uscirne una volta che la situazione ritorna in acque tranquille" con la banca che "torna a camminare di nuovo sulle sue gambe". Il messaggio è: nessuna Mps pubblica, il piano di ristrutturazione che ha permesso di salvarla va ...

Governo - Santanchè (FdI) vs Morani (Pd) : “Promesse M5S-Lega? Voi avete trovato soldi per porcate pazzesche” : Bagarre a L’aria che Tira (La) sulla situazione politica attuale. Il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, interviene sulla precedente querelle tra la parlamentare Pd, Alessia Morani, e il giornalista Mario Giordano, obiettando sulle osservazioni della esponente dem: “È chiaro che nessuno vuole che aumenti il debito pubblico. Va tendenzialmente ridotto. Il punto è come. Dal 2011 al 2013, durante il mitico Governo Monti, che ...