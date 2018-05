Inter | visite finite per Lautaro Martinez LIVE | a breve la firma

Inter - il giorno di Lautaro : visite mediche e poi firma in sede LIVE : Ore 9.50 Lautaro Martinez al Coni per le prime visite mediche Il giocatore è arrivato al Coni per sostenere la prima tranche di visite mediche. La seconda parte dei test fisici verrà svolta all'...

Inter - Ausilio scatenato : chiuso il quarto colpo - settimana prossima le visite Video : Inter scatenata sul mercato [Video] nonostante ci sia ancora grande incertezza sulla prossima stagione. Incertezza legata al campo visto che i nerazzurri si giocheranno la partecipazione alla prossima edizione della Champions League nell'ultima giornata contro la Lazio, allo stadio Olimpico di Roma domenica alle ore 20:45. Una sfida che ha assunto il valore di una vera e propria finale, come ammesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. La ...

Lautaro Martinez all'Inter / Calciomercato - l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche : Lautaro Martinez all'Inter, Calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

Inter - Ilicic è a un passo : visite già settimana prossima? : Ausilio pronto a bloccare lo sloveno dell'Atalanta: operazione da 15 milioni che include due giovani della Primavera

Clamoroso Inter : accelerata per Ilicic - visite mediche in corso? I dettagli dell’affare : Josip Ilicic potrebbe presto firmare un nuovo accordo con l’Inter, il club nerazzurro sta cercando l’intesa con l’Atalanta in queste ore L’Inter sta piazzando colpi a ripetizione in questa fase della stagione. Prima è stato depositato il contratto di de Vrij, poi quello di Asamoah, a breve invece andrà in porto l’operazione Lautaro Martinez. In questa prima parte del calciomercato però, le novità potrebbero non ...

Inter - nuovo colpo : giocatore a Milano per le visite mediche - annuncio in arrivo Video : Una delle protagoniste preannunciate per la prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, a prescindere dalla possibile qualificazione in Champions League, che passera' allo scontro diretto all'ultima giornata di campionato, contro la Lazio allo stadio Olimpico, domenica prossima. I nerazzurri, infatti, entro il 30 giugno dovranno muoversi principalmente in uscita vista l'esigenza di dover chiudere il bilancio in pareggio per ...

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

