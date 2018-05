Elena Santarelli parla della malattia del figlio | Sto soffrendo | in casa siamo noi

Paolo Bonolis in ospedale dal figlio malato di Elena Santarelli/ Il calvario della showgirl da 5 mesi : Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli e dal piccolo Giacomo, alle prese con le cure per sconfiggere la grave malattia che lo ha colpito. Il messaggio si Sonia Bruganelli.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:19:00 GMT)

PAOLO BONOLIS IN OSPEDALE DA Elena SANTARELLI/ La showgirl polemica sui social : PAOLO BONOLIS in OSPEDALE da ELENA SANTARELLI e dal piccolo Giacomo, alle prese con le cure per sconfiggere la grave malattia che lo ha colpito. Il messaggio si Sonia Bruganelli.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:55:00 GMT)

'Che sorpresa!'. Elena Santarelli e Giacomo : amore puro : Il calore e l'affetto che si sono sviluppati attorno alla famiglia Corradi sono grandissimi, i fan non smettono mai di mandare messaggi di incoraggiamento, ma anche tanti personaggi del mondo dello ...

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli/ L'affetto della showgirl : "Hai un cuore grande" : Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli: la showgirl lo ringrazia pubblicamente sui social e gli dedica parole di vero affetto per il suo gesto.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:58:00 GMT)

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli - l'affetto su Instagram : 'Hai un cuore grande' : Prima di Bonolis era stata l'amica Alessia Marcuzzi ad andare a trovare Elena Santarelli in ospedale: tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato per sostenere la bella Elena nella sua lotta ...

Bonolis in ospedale da Elena Santarelli e il figlio malato - il post commosso su Instagram : «Hai un cuore grande» : Prima di Bonolis era stata l'amica Alessia Marcuzzi ad andare a trovare Elena Santarelli in ospedale: tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato per sostenere la bella Elena nella sua lotta ...

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli - l'affetto su Instagram : 'Hai un cuore grande' : Prima di Bonolis era stata l'amica Alessia Marcuzzi ad andare a trovare Elena Santarelli in ospedale: tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato per sostenere la bella Elena nella sua lotta ...

Bonolis in ospedale da Elena Santarelli e il figlio malato - il post commosso su Instagram : «Hai un cuore grande» : Paolo Bonolis sorride nello scatto con Elena Santarelli e il personale dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il conduttore è passato in corsia per fare visita all'amica Elena, il...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla salute del suo Jack e adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...

Elena Santarelli : 'Bello tornare a Roma'. E pubblica un video di cassonetti stracolmi di rifiuti : 'Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia'. Elena Santarelli torna nella capitale da Trento, città dove vive da qualche mese per curare il suo bimbo, e pubblica una stories su Instagram ...

Nadia Toffa ancora assente a Le Iene Show?/ “Ci vediamo presto!” - Elena Santarelli la difende : Nadia Toffa ancora assente a Le Iene nella puntata di domenica, 15 aprile 2018? Il messaggio sui social non svela niente: la Iene ancora out per le cure?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Elena Santarelli difende Nadia Toffa : 'Troppe cattiverie - ho la nausea' : 'Ho letto così tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea'. Elena Santarelli , in un commento ad un post di Nadia Toffa , la conduttrice de Le Iene che qualche mese fa ha raccontato ...

Elena Santarelli difende di Nadia Toffa basta con le cattiverie : Elena Santarelli in un commento ad un post di Nadia Toffa,che ha raccontato della sua battaglia contro il cancro, esprime la sua indignazione verso le critiche rivolte a lei. «Io che sto combattendo con mio figlio so benissimo (lo immagino) che Nadia vuole solo normalità e non è obbligata a raccontare nei dettagli cosa fa e se deve fare altre cure, sono problemi suoi». «Ho letto così tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea» ...

Elena Santarelli difende Nadia Toffa : «Troppe cattiverie - ho la nausea». Ecco cos'è accaduto : «Ho letto così tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea». Elena Santarelli, in un commento ad un post di Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene che...