BORSA ITALIANA OGGI Milano news | Piazza Affari chiude la settimana con molti dati 25

BORSA ITALIANA - stabile il controvalore degli scambi del 24/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,83 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente. I contratti si ...

Banca Mediolanum ottiene da BORSA ITALIANA qualifica di Nomad : TeleBorsa, - Banca Mediolanum ha ottenuto oggi da Borsa Italiana la qualifica di Nomad , Nominated Advisor, , ruolo di riferimento per le aziende nel processo di quotazione sul mercato AIM Italia. La ...

Banca Mediolanum ottiene da BORSA ITALIANA qualifica di Nomad : Banca Mediolanum ha ottenuto oggi da Borsa Italiana la qualifica di Nomad , Nominated Advisor, , ruolo di riferimento per le aziende nel processo di quotazione sul mercato AIM Italia. La Banca - si ...

BORSA ITALIANA - in calo il controvalore degli scambi del 23/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,92 miliardi di euro, in ribasso , -4,49%, , rispetto ai precedenti 3,05 miliardi. I ...

