X-MEN 2 | TV8 Info streaming del film diretto da Bryan Singer oggi | 24 maggio 2018

X-MEN 2/ Su Tv8 il film con Hugh Jackman e Patrick Stewart (oggi - 24 maggio 2018) : X-MEN 2, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart e Ian McKellen, alla regia Bryan Singer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:10:00 GMT)

MotoGP - GP Francia 2018 : come vederlo in tv? Gli appuntaMENti su Sky e gratis e in chiaro su TV8. Il palinsesto del fine settimana : Ormai ci siamo. Da domani si torna a fare sul serio nel Circus del Motomondiale 2018. L’avventura riprende dalla Francia, a Le Mans, dove si terrà la quinta prova del campionato iridato. Sul circuito francese, caratterizzato da curve particolari che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni, sarà ancora una volta Marc Marquez contro tutti. Il pilota spagnolo e la Honda hanno fatto vedere grandi cose in ...

DIRETTA F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : la gara in tv - gli appuntaMENto su Sky e TV8. Orari e programma : Oggi, andrà in scena il GP di Spagna 2018, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, prenderà il via. Sul circuito del Montmeló, l’eterna sfida tra la Ferrari e la Mercedes continuerà. Sebastian Vettel va a caccia di rivincite dopo il rocambolesco round di Baku (Azerbaijan). Il quarto posto finale e la vittoria del rivale Lewis Hamilton non sono certo stati graditi dal tedesco, che in Catalogna punta al bersaglio grosso. Su una ...

F1 - GP Spagna 2018 : gara - doMENica 13 maggio - . La guida tv su Sky e TV8. Gli orari e il palinsesto : domenica 13 maggio: 15.10 GP Spagna 2018 gara GP Spagna 2018: COME VEDERE LA gara IN DIRETTA TV E STREAMING Il GP di Spagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta ...

F1 - GP Spagna 2018 : gara (doMENica 13 maggio). La guida tv su Sky e TV8. Gli orari e il palinsesto : Domenica 13 maggio si correrà il GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Montmelò andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ci sarà davvero da divertirsi: Lewis Hamilton scatterà dalla pole position affiancato da Valtteri Bottas, le Mercedes cercheranno subito di fare il ritmo ma Sebastian Vettel ha tutte le carte in regola per provare a insidiare le Frecce d’Argento e ...

Programmi TV di stasera - sabato 12 maggio 2018. Su Tv8 ultimo appuntaMENto con il Saturday Night Live : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Eurovision Song Contest 2018 Conto alla rovescia per la serata finale dell’Eurovision Song Contest che torna su Rai1 per una diretta che si preannuncia entusiasmante. A rappresentare i colori dell’Italia sarà la coppia vincente dell’ultimo Festival di Sanremo, composta da Ermal Meta e Fabrizio Moro con la loro “Non mi avete fatto niente”. In palio c’è la conquista del diritto ad ospitare, l’anno ...

MotoGP oggi - doMENica 22 aprile - - GP Americhe 2018 : su che canale vederlo in tv? Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8 : Sarà Sky Sport MotoGP HD a trasmettere in esclusiva tutta la domenica del GP delle Americhe, warm-up compresi, con la possibilità di assistere al tutto anche in streaming, grazie a SkyGo . In chiaro, ...

MotoGP oggi (doMENica 22 aprile) - GP Americhe 2018 : su che canale vederlo in tv? Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8 : Terzo appuntamento del Motomondiale 2018. Sul circuito di Austin, in Texas, va in scena il GP delle Americhe. In MotoGP il favoritissimo è Marc Marquez: non potrebbe essere altrimenti visto che lo spagnolo ha dominato tutte e cinque le edizioni di questa gara, nonostante la penalità delle qualifiche e la partenza dalla quarta casella. Sarà un’altra gara di difesa, dunque, per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi con il “Dottore” ...

ENTRAPMENT/ Su Tv8 il film con Sean Connery e Catherine Zeta Jones (oggi - 19 aprile 2018) : ENTRAPMENT, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Sean Connery, Catherine Zeta Jones, Ving Rhames, alla regia Jon Amiel. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:27:00 GMT)

F1 - GP Cina 2018 : programma - orari e tv della gara - doMENica 15 aprile - . Diretta - aggiornaMENti in tempo reale e repliche su Sky e TV8 : domenica 15 aprile: 08.10 GP Cina 2018 gara GP Cina 2018: COME GUARDARE LA gara IN Diretta TV E STREAMING, DIFFERITA E REPLICA Il GP di Cina 2018 sarà trasmesso in Diretta tv su Sky Sport F1 e in ...