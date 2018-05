Arrivano sul mercato italiano le MT-2 di Topo Athletic | le scarpe per lo sport outdoor

Week end con l'Anticiclone sull'Italia - Arrivano i primi CALDI di stagione : Roma - Un promontorio anticiclonico si innalzerà da venerdì sul Mediterraneo centrale, interessando gran parte d'Italia nel corso del Weekend, con caldo in aumento. Un vortice di bassa pressione infatti si andrà approfondendo sulla Penisola Iberica, sollecitando la risalita anticiclonica a matrice nordafricana verso l'Italia. Avremo dunque condizioni più stabili e soleggiate sebbene non mancherà ancora qualche ...

Dal cast di Stranger Things Arrivano le prime anticipazioni sulla 3ª stagione : ‘Sarà giocosa e oscura’ : Della terza stagione di Stranger Things non si sa ancora nulla: come comprensibile, i dettagli sui nuovi episodi della serie sono ben custoditi dalla produzione. Qualcosina arriva però dall'evento FYSee di Netflix, dove Millie Bobby Brown, Noah Schnapp e la direttrice del casting Carmen Cuba si sono sbottonati lasciando trapelare qualche piccola informazione a riguardo. Schnapp, interprete di Will Byers, ha parlato con Variety di come secondo ...

A Parigi Arrivano i “Sea Bubbles” - i taxi volanti sulla Senna [VIDEO] : Successo per le seconde prove tecniche dei “Sea Bubbles“, i taxi volanti che sono destinati a viaggiare sulla Senna e che promettono di rivoluzionare i trasporti pubblici di Parigi. Vengono presentati come i potenziali taxi del futuro: una via di mezzo tra il battello e l’aereo, si muovono sull’acqua senza generare onde, rapidi, silenziosi e non inquinanti. Il mezzo di trasporto innovativo è stato ideato dal navigatore ...

Il Miracolo - stasera su Sky episodi 5 e 6. Le indagini sul sangue Arrivano fino in Belgio : <img style="margin: 0px 5px; float: left;" src="https://www.digital-news.it/files-admin/Simone/2018/05/1526936035-Miracolo.jpg" alt=" Andranno in onda domani, martedì 22 maggio, due nuovi episodi della serie di Niccolò Ammaniti, IL Miracolo: le puntate 5 e 6 dalle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic HD e Sky Cinema Uno HD. La serie è disponibile, inoltre, su Sky On Demand e anche in 4K HDR, per i ...

Nozze Meghan Markle e Harry - i confetti Arrivano da Sulmona : Harry e Meghan Markle si sposano sabato prossimo, 19 maggio. Per festeggiare il loro matrimonio, la coppia ha scelto dei confetti italiani. A comunicarlo è l’azienda produttrice Pelino di Sulmona che in una nota spiega: “È una tradizione per l’azienda che la lega alla Corona inglese ormai da tempo. Prima il matrimonio di Carlo e Diana e, poi, per William e Kate”. Finalmente Harry e Meghan hanno preso una decisione in ...

Matrimonio Harry e Meghan Markle - i confetti sono italiani e Arrivano da Sulmona : Harry e Meghan Markle si sposano sabato prossimo, 19 maggio. Per festeggiare il loro Matrimonio, la coppia ha scelto dei confetti italiani. A comunicarlo è l’azienda produttrice Pelino di Sulmona che in una nota spiega: “È una tradizione per l’azienda che la lega alla Corona inglese ormai da tempo. Prima il Matrimonio di Carlo e Diana e, poi, per William e Kate”. Finalmente Harry e Meghan hanno preso una decisione in ...

Harry e Meghan scelgono il "Made in Italy" : confetti e bouquet Arrivano da Sulmona : Ci sarà anche un pezzo di Italia sabato prossimo al matrimonio reale tra il principe Harry e Meghan Markle. I confetti e il bouquet per il "royal wedding" saranno infatti confezionati dalla Pelino, un'azienda specializzata con sede a Sulmona. A renderlo noto un comunicato della stessa impresa, fondata da Francesco Pelino nel 1783: "È una tradizione che ci lega alla Corona inglese ormai da tempo. Prima il matrimonio di Carlo e Diana ...

Dubbi dei 5 Stelle sulla flat tax "Forse non è la strada giusta..." E Arrivano anche i gazebo grillini : "Una scelta tra flat tax e reddito di cittadinanza? Io sono dalla parte dei cittadini e penso che oggi abbiamo bisogno di un sostegno al reddito e alle imprese. Ritengo che la flat tax non sia necessariamente uno strumento per raggiungere questo obiettivo... Segui su affaritaliani.it

Cristina Parodi mostra la figlia che canta sul web Arrivano le critiche : Tante critiche per Cristina Parodi solo perchè la figlia Angelica, vuole fare la cantante. Ha una bella voce e di recente è uscito il suo singolo “Sketch”. Con tanta gioia la Parodi ha voluto condividere su “Instagram” il video in cui la ragazza si esibisce in una emittente locale di Bergamo, ma i suoi follower non l’hanno presa molto bene. Se da una parte molti utenti hanno riconosciuto il talento della giovane Gori, dall’altra, in tanti ...

Giro d’Italia 2018 - risultato ottava tappa. Richard Carapaz brilla a Montevergine - Formolo secondo. I big Arrivano tutti assieme : Pochi scossoni, un brivido e un nuovo volto da celebrare: lascia poco l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018, da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano, salita storica della corsa rosa che però stenta a regalare emozioni e creare situazioni di rilievo in ottica classifica generale. Richard Carapaz ha colto il successo di tappa in maglia bianca con un ottimo scatto negli ultimi 2 chilometri, mentre Simon Yates non ha avuto problemi ...

"Arrivano i populisti!". I timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

Matera - sassi d’oro : Arrivano 295 milioni per la capitale della cultura - ma tutto resta sulla carta : Torna A casa vostra, quattro pagine di reportage dalle città d’Italia. Domani, giovedì, i nostri Pietrangelo Buttafuoco e Antonello Caporale saranno a Matera e in Basilicata. È il racconto di una regione che esiste quasi soltanto sulla carta. Divisa tra due città che non si amano: Potenza, capoluogo di Regione, e Matera alla quale sono stati promessi 295 milioni di euro per il 2019, quando sarà capitale europea della cultura. Una pioggia ...

“Non respira - presto!”. Paura per un bimbo di 1 mese e mezzo. Quando i soccorsi Arrivano sul posto la situazione sembra subito difficile - poi il lampo di genio e si scongiura il peggio. Ecco che cosa ha rischiato di farlo morire : sembrava una giornata normale poi, mentre erano in chiesa, il loro piccolino di un mese e mezzo ha iniziato a stare male. Le orecchie si sono improvvisamente gonfiate, poi le labbra e gli occhi. Quindi il respiro che si è fatto sempre più affannoso. Mamma e papà non hanno aspettato un attimo e subito hanno hanno allertato immediatamente il 118.Sul posto, erano da poco passate le 11, sono giunti in una manciata di minuti l’elisoccorso, ...

Premio di risultato record a Luxottica : a ogni lavoratore Arrivano 2.235 euro : AGORDO - Luxottica supera se stessa. A luglio accrediterà al personale un Premio di risultato di 2.235 euro , il più alto mai riconosciuto dall'azienda . Lo scorso anno, infatti, esso fu di 'soli' 2.