Uomini e Donne Presentazioni in famiglia social per Giordao e Nilufar Trono

'Ho visto la chat di Sossio e Ursula...'. Maria De Filippi - roba inaudita : un terremoto in diretta a Uomini e donne : Una Maria De Filippi in versione Gestapo. Il Trono Over di Uomini e donne è una cosa seria e così la regina di Mediaset ha deciso di approfondire il 'caso' di Ursula e Sossio Aruta , accusati di ...

Uomini e Donne/ Al via oggi l'ultima maxi puntata per dame e cavalieri? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:58:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne : il cavaliere pronto per l'esclusiva con la dama? : Sossio Aruta e Ursula Bennardo ancora sotto i riflettori al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere ha preso ancora tempo per dare l'esclusiva alla dama pugliese.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:40:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne : sulla coppia aleggia il "fantasma" di Giorgio? : Gemma Galgani e Marco Cappagli saranno nuovamente protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne dopo la discussione della scorsa settimana.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:15:00 GMT)

Uomini e Donne : cosa è successo a Sara Affi Fella? : Erano davvero numerosissimi i fans che ieri martedì 22 maggio attendevano l'inizio della registrazione della scelta di Sara Affi Fella, l'ultima tronista rimasta dopo la decisione di Mariano di lasciare il programma insieme alla sua corteggiatrice Valentina. Ma all'ultimo momento la produzione cambia tutto. Sara non ha scelto La notizia rilevante per i telespettatori è che Sara ieri non ha scelto. La bella napoletana dovrà rimandare infatti il ...

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne - messaggi e pettegolezzi sui social ma... : Registrazione sì o no? Il mistero sulla scelta di Sara Affi Fella continua mentre i messaggi in rete si moltiplicano. Dagli auguri di Valeria Bigella ai pettegolezzi su Lorenzo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:34:00 GMT)

Uomini e Donne news - quando e chi sceglierà Sara? La data e l'indizio di Nilufar Video : Il percorso della bella ragazza partenopea Sara Affi Fella sta per terminare con la sua scelta finale. Ma chi la spuntera' tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni [Video]? Difficile dirlo perché la giovane tronista ha vissuto dei momenti bellissimi con entrambi i corteggiatori, anche se con Luigi le esterne sono state molto più romantiche. Proprio per questo motivo, il pubblico da casa spera che la scelta sia appunto Luigi, ma non è comunque da ...

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 23 maggio 2018 08:21.

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante e Virginia Stablum : Convivenza? Lo desideriamo entrambi e.. (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante e Virginia Stablum pronti alla Convivenza? "Ci stiamo pensando eccome" e risponde a Marta Pasqualato . Prosegue a gonfie vele la storia d'amore, appena nata, tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Uomini e Donne li ha uniti e ora vivono la loro vita da coppia "da pendolari".

Uomini e Donne/ "Marco Cappagli sta mentendo" : segnalazione shock per Gemma Galgani! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 07:05:00 GMT)

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne : "Sceglierà Riccardi ma durerà poco" : Sembra che la tronista Sara Affi Fella sia pronta per la scelta. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e Lorenzo?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:25:00 GMT)

Giulia De Lellis/ Uomini e Donne - attacco a Mariano Catanzaro : 'bimbe' scatenate sul web : Giulia De Lellis, scontro con Mariano Catanzaro nella puntata di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice si scaglia contro il tronista napoletano per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:17:00 GMT)

Mariano Catanzaro ha scelto Valentina Pivati/ Uomini e Donne - video : per il web una pagliacciata! : Mariano Catanzaro ha scelto a sorpresa la corteggiatrice Valentina Pivati spiazzando il pubblico di Uomini e Donne: ecco il video della scelta che divide i fan. Mariano Catanzaro, a gran sorpresa, ha fatto la sua scelta alla fine della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi. Valentina Pivati ha detto sì al tronista nonostante poco prima aveva detto di essere un no. Molti trovano che la scelta e la risposta della corteggiatrice sia ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne - l'augurio speciale di Raffaella Mennoia : Sembra che la tronista SARA AFFI FELLA sia pronta per la SCELTA. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e LORENZO?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:20:00 GMT)