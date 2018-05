TIM down in alcune parti d’Italia | disservizi oggi 23 maggio

Download ulTIMa versione SportsDevil per Kodi [Maggio 2018 – Nuova Repo] : SportsDevil si aggiorna e nella versione 2018.01.19x porta con se molte novità tra cui una maggiore stabilità e le categorie più organizzate. Ecco dove scaricare l’ultima versione di SportsDevil aggiornata pochi giorni fa di Maggio 2018 Dove scaricare l’ultima versione di SportsDevil per Kodi aggiornata a Maggio 2018 SportsDevil non muore mai e sebbene ci siano addons […]

TIM down linea fissa (fibra) e linea mobile : lento ritorno alla normalità : Tim linea fissa Fibra e linea mobile con problemi di connessione, che nel primo caso non consente nemmeno di effettuare chiamate, da questa notte come indicano alcune segnalazioni sul sito downdetector, cosa sta succedendo? Tim down: fibra e cellulare Sarebbe bello poterlo sapere, per ora nessuna dichiarazione dall’operatore blu che non è solito a questi inconvenienti visto che è l’unico a gestire l’intera rete nazionale in ...

Assemblea TIM - scatta lo showdown. Cdp con Elliott - le posizioni in campo : Attesa un'affluenza record di circa il 67% del capitale. La guerra tra i francesi e il fondo Usa dura ormai da due mesi, ma si rischia un cda spaccato qualunque sia l'esito della battaglia. L'unico punto fermo tra i due contendenti sembra l'ad Amos Genish ...

UlTIMa versione WhatsApp 2.18.121 APK Download : Come si registra un messaggio vocale su WhatsApp senza tenere peremuto il tasto. La nuova funzione sull'Ultima versione di WhatsApp Scarica Apk

Countdowns+ permette di creare dei TIMer multipli con loop nidificati : Countdowns+ è un'applicazione che offre la possibilità di creare dei timer multipli con loop nidificati e assegnare a ciascuno di essi un testo iniziale, uno durante l'esecuzione e un testo finale, una durata e un ordine di esecuzione, in modo che tutti vengano eseguiti nella giusta sequenza. L'articolo Countdowns+ permette di creare dei timer multipli con loop nidificati proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S6 ecco l’ulTIMo aggiornamento firmware disponibile in Italia : link download : Samsung rilascia l’ultimo aggiornamento firmware disponibile in Italia per il Galaxy S6 (no Brand) secondo quando abbiamo appreso le scorse settimane: link download.Ad inizio mese vi avevamo informato che Samsung avrebbe terminato il supporto ufficiale per gli aggiornamenti Android (di sicurezza) sui Galaxy S6 e S6 Edge entro la fine di aprile di quest’anno.Samsung Galaxy S6 NO Brand riceve il suo ultimo aggiornamento firmware in ...

Disponibile al download una versione del Rootless Pixel Launcher otTIMizzata per Android Go : Lo sviluppatore del Rootless Pixel Launcher lancia una versione ottimizzata per Android Go del celebre Launcher di Google. Tale variante è pensata appositamente per gli smartphone con bassi quantitativi di RAM e dalle prime prove risulta essere piuttosto parsimoniosa in quanto occuperebbe circa un terzo della memoria di lavoro sfruttata dalla versione standard del Launcher. L'articolo Disponibile al download una versione del Rootless Pixel ...