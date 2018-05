NoiPA statali | cedolino arretrati in pagamento

NoiPA statali : emissione speciale cedolino arretrati - ecco quando Video : Dopo un lungo periodo di attesa gli arretrati tanto attesi dai dipendenti statali sono in erogazione: NoiPA ha comunicato la notizia ufficiale che riguarda gli aumenti e gli stipendi degli statali che fanno parte del reparto Scuola, quindi docenti e personale ATA. NoiPA: per i dipendenti del reparto scuola gli arretrati arriveranno entro fine maggio 2018 Il nuovo contratto nazionale del lavoro del settore scuola è stato firmato il 19 aprile 2018 ...

NoiPA : per gli statali in arrivo più soldi di arretrati - ecco quando : Nei giorni precedenti sul portale NoiPA è stato comunicato che gli arretrati per i dipendenti statali del reparto scuola e Forze Armate saranno erogati entro fine maggio 2018 e che gli aumenti verranno accreditati sullo stipendio tabellare da giugno 2018. Comunicazione NoiPA e arretrati più alti In molti, in questi giorni, si sono chiesti a quanto ammontano gli arretrati? Ebbene la somma di quest'ultimi è aumentata rispetto a quanto previsto ...

NoiPA statali - è ufficiale : arretrati e aumenti in arrivo : Finalmente dopo una lunga attesa arrivano gli arretrati e gli aumenti per i dipendenti statali. La notizia è ufficiale e arriva dal sito istituzionale del portale NoiPA. Dopo la revisione del contratto inerente al reparto scuola da parte della Corte dei Conti, la firma definitiva è arrivata il 19 aprile 2018 dando via libera, quindi, al pagamento degli arretrati e degli aumenti per tutti i docenti statali e per il personale ATA. NoiPA, in arrivo ...

Ultime contratti statali 2018 - novità scuola : NoiPA risponde su aumenti stipendi Video : Fase di stallo per gli accrediti degli aumenti degli stipendi e degli arretrati del 2016 e 2017 conseguenti al rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, in particolare, del comparto #scuola. Docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata non ottengono conferme in merito alla possibilita' di un'emissione speciale per il pagamento degli arretrati derivante dal mancato rinnovo del #contratto scuola negli anni di blocco delle ...