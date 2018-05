La internet tv diventa ancora più smart

vanityfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Avere la tv dei propri desideri sempre a portata di mano da oggi è possibile. NOW TV, laTv che consente di accedere ad una selezione di canali e di contenuti dell’offerta a pagamento di Sky, da oggi debutta in Italia con una novità, laStick. LEGGI ANCHEphone e galateo, cosa fare e cosa no al (royal) wedding Piccola e maneggevole, ha le sembianze di ‘chiavetta’ che, una volta collegata ad una porta HDMI e ad una porta USB permette di accedere all’offerta di NOW TV ed essere comandato da un telecomando proprio come si fa con la normale tv, o daphone. LEGGI ANCHE10 consigli (semiseri) per rendere la vita difficile a chi sbircia il tuophone Dopo il successo della sua offerta, – con un ricco ventaglio di contenuti sia on demand che live – l’tv rilancia così i suoi punti di forza anche con nuovi device e nuove funzionalità per un ...