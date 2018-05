Febbre e raffreddore | crede sia influenza invece è sepsi | 18enne in coma

Febbre e raffreddore - credevano fosse influenza ma ora è in coma : a 19 anni lotta tra la vita e la morte : Whitney Martin, 19enne di Telford, in Gran Bretagna, lotta tra la vita e la morte dopo che quella che tutti credevano una semplice influenza si è rivelata essere una sepsi. Durante il ricovero il suo cuore si è fermato due volte ed è stata posta in coma indotto. La mamma: "Aveva solo Febbre alta e stanchezza, era in salute e piena di vita. Ora non sappiamo se sopravviverà".Continua a leggere