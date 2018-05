Piazza Affari | amplia l' ascesa Inwit

Saipem cavalca il rally a Piazza Affari - titolo anche oggi in vetta : Teleborsa, - Seduta effervescente per Saipem, che scambia con una performance decisamente positiva, guadagnando il 2,98% a 4,037 euro. Il titolo prosegue così il rally avviato negli ultimi tempi, ...

Mini rimbalzo per Piazza Affari : Mentre l'Europa è alle prese con l'incertezza politica italiana , Parigi +0,04%, Londra +0,12%, , le piazze asiatiche reagiscono con cautela al dollaro forte, vicino ai massimi di quattro mesi per il ...

A Piazza Affari scatta il rimbalzino ma clima in UE è prudente : Rimbalza Piazza Affari assieme alle altre borse europee , dopo alcune giornate negative, sulla scia delle incertezze politiche relative alla formazione del governo. L'accordo M5S-lega è fatto ed il ...

Piazza Affari e spread rifiatano : Apertura in modesto rialzo a Piazza Affari e nelle Borse europee. La Borsa di Milano apre in rialzo, con il Ftse Mib che segna +0,48% a 23.183 punti. In apertura a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,42% a 13.132 punti, a Parigi il Cac 40 è poco mosso (+0,01% a quota 5.637 punti) così come il Ftse 100 di Londra, stabile a 7.859 punti.Si allenta la tensione attorno ai titoli di Stato italiani dopo la giornata molto difficile di ...

Spread in leggero calo - Piazza Affari positiva : Lo Spread tra Btp e Bund apre a 182 punti, in calo rispetto ai 185 punti di ieri in chiusura di una giornata durante la quale il differenziale aveva raggiunto quasi quota 190 punti. Lo Spread resta ai ...

Borse europee chiudono positive - dividendi e politica zavorrano Piazza Affari : Le Borse europee archiviano in progresso la seduta odierna di contrattazioni. Complice la distensione dei rapporti tra Usa e Cina, che lancia la volata ai mercati statunitensi, le principali piazze ...

Piazza Affari chiude in rosso : Ftse Mib -l'1 - 52% - spread a 187 punti : Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari lascia sul campo l'1,52% a 23.092,38 punti. Intanto, con un nuovo e consistente rialzo rispetto all'ultima ...

Piazza Affari in rosso - lo spread tocca i 180 punti : «State giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata». Il monito arriva dal leader dei Popolari europei (Ppe), Manfred Weber, in una dichiarazione ai media tedeschi precisando che «le azioni irrazionali o populiste», da parte del futuro governo targato M5S-Lega «potrebbero provocare una nuova crisi dell’euro». Weber prosegue lanciand...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

Piazza Affari : i titoli da preferire con un Governo Lega-M5S : A condizionare il sentiment degli investitori è indubbiamente la situazione politica nel nostro Paese, in attesa dell'incontro previsto a breve al Quirinale, dove il Capo dello Stato, Mattarella, ...

Lo spread vola oltre quota 180 punti. Piazza Affari giù : Mercati nervosi e preoccupati per la formazione del nuovo governo M5S-Lega. Lo spread, il differenziale di rendimento tra tra Btp e Bund decennali, termometro della fiducia degli investitori sull'...