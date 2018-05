Mario Puiatti | l’uomo che aiutava le donne ad abortire prima della legge 194 | “Un atto di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) Alla fine del 1977 in Italia c’erano persone che si erano assunte la responsabilità di applicare unanon ancora in vigore., radicale e iscritto alla Lid, la Lega italiana per l’istituzione del divorzio, era uno di questi. Non un ginecologo, né un medico. Ma un attivista in difesalibera scelta delle: “Per molti mesi abbiamo effettuato interventi di interruzione di gravidanza nonostante la194 non fosse evidentemente ancora entrata in vigore. Era illegale? Certo – racconta a Ilfquotidiano.it – Ma era soprattutto undi disobbedienza civile necessario: non si poteva fare, eppure nessuno è mai venuto a controllare. I diritti non piovono dal cielo, bisogna conquistarseli se serve anche con la disobbedienza e poi bisogna lottare per mantenerli”. Il clima dell’epoca, l’aria di cambiamento – C’era ...