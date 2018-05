Il Belgio contro il Ct Martinez

Belgio - rivolta popolare contro Martinez : sit-in in favore di Nainggolan : Nainggolan al Mondiale, questa la richiesta avanzata a gran voce dal popolo belga dopo che Martinez ha escluso il calciatore della Roma da Russia 2018 L’esclusione di Radja Nainggolan dalla lista dei convocati del Belgio per il Mondiale sta sollevando una vera e propria sommossa popolare contro il ct dei ‘Diavoli Rossi’, Roberto Martinez. Nelle ore successive all’annuncio del tecnico, 20mila persone si sono unite a un ...

Belgio - polizia spara contro un furgone con 30 curdi : muore una bimba di 2 anni : Non si era fermato al posto di blocco, così l'hanno inseguito. Un portavoce ha dichiarato che non si sa ancora da dove sia partito il colpo

Dopo l’Olanda anche il Belgio contro le Loot Box! Cosa accadrà su FUT? : anche il Belgio, Dopo l’Olanda, ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei videgames che utilizzano il sistema delle Loot box. La Belgian Gaming Commission, come riportato dal sito Charlieintel ,ha dichiarato che alcune Loot box sono a tutti gli effetti paragonabili a giochi d’azzardo e per questo dovranno apportare modifiche se non vogliono incorrere in pesanti […] L'articolo Dopo l’Olanda anche il Belgio contro le Loot ...

Fed Cup - il Belgio va 2-0 contro l'Italia : Errani ko con Van Uytvanck : La belga Elise Mertens ha battuto Jasmine Paolini 6-1 7-5 nel primo match di play off di Fed Cup in corso a Genova. La belga, numero 17 del ranking mondiale, si è imposta sulla azzurra , n.145, in un'...

Fed Cup : Italia in svantaggio contro il Belgio - ko la Paolini : Roma, 21 apr. , askanews, Belgio in vantaggio per 1-0 sull'Italia a Genova nella sfida di Fed Cup valida per i play-off promozione per il World Group 2019, in corso sulla terra rossa di Valletta ...

La Nazionale di calcio femminile ha vinto 2-1 contro il Belgio nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 : La Nazionale italiana di calcio femminile ha battuto 2-1 il Belgio nella terzultima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2019, giocata stasera a Ferrara. L’Italia è andata in svantaggio al 37mo minuto del primo tempo ma è riuscita a pareggiare dopo The post La Nazionale di calcio femminile ha vinto 2-1 contro il Belgio nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 appeared first on Il Post.

LIVE Calcio femminile - Italia-Belgio in DIRETTA : scontro diretto decisivo verso i Mondiali 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. A Ferrara le azzurre sfideranno le Red Dragons in una partita fondamentale sul cammino che conduce verso la rassegna iridata: dopo aver vinto le prime cinque partite, le ragazze di Milena Bertolini affronteranno la seconda del girone, attardata di cinque punti ma con una partita in meno. Una vittoria sarebbe fondamentale per ...

Volley : Europei Under 18 - per l'Italia terza vittoria contro il Belgio : PUCHOV , SLOVACCHIA, - terza vittoria consecutiva per la nazionale italiana Under 18 maschile nel Campionato Europeo di categoria. In serata i ragazzi di Vincenzo Fanizza si sono sbarazzati del Belgio ...

Belgio - il Parlamento taglia lo 'stipendio' al principe : 'Un accanimento contro di me' : 'Questa dotazione, che parliamo di ridurre o eliminare in base a una strategia politica o dei media, è il prezzo di una vita, il prezzo della mia vita, che è ampiamente alle mie spalle oggi', ha ...

