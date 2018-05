Giro d’Italia | ecco la nuova classifica generale dopo la cronometro di Rovereto | che

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Grande cronometro - scalata la classifica. Per la vittoria? Non è finita” : Chris Froome continua a scalare la classifica generale del Giro d’Italia 2018, ora è in quarta posizione a 3’50” da Simon Yates ed è in piena corsa per salire sul podio anche se il sogno è ovviamente quella di ribaltare la situazione e regalarsi un’incredibile maglia rosa. Il britannico si è rivelato soddisfatto del risultato ottenuto nella cronometro individuale tra Trento e Rovereto e ai microfoni della Rai ha ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani sempre maglia ciclamino - Giulio Ciccone vestirà la maglia blu : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la sedicesima tappa. maglia ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 197 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 102 5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 98 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 89 7 NED VAN POPPEL ...

Giro d’Italia 2018 - risultato cronometro Rovereto. Squillo Rohan Dennis - Yates si difende bene. Rinasce Fabio Aru - risale Froome : A Rovereto sorride ancora Simon Yates. La 16esima tappa del Giro d’Italia 2018 non sconvolge la classifica e soprattutto consente al britannico di mantenere la maglia rosa anche dopo i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto che rappresentavano la grande speranza di Tom Dumoulin per tornare a contatto con il leader della classifica generale o addirittura superarlo prima della terza settimana. Yates, però, si è difeso alla grande ...

Diretta/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Yates mantiene la maglia rosa! (16^ tappa Trento-Rovereto) : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:18:00 GMT)

Giro d’Italia - la vendetta di Rohan Dennis : l’australiano vince la cronometro di Rovereto - Yates continua a volare in maglia rosa. Orgoglio Aru - bene anche Pozzovivo e Formolo : Giro d’Italia, l’australiano Rohan Dennis vince la 16ª tappa a cronometro da Trento a Rovereto vendicandosi della beffa di Gerusalemme dove Dumoulin l’aveva preceduto di appena due secondi L’australiano Rohan Dennis sigilla il suo fantastico Giro d’Italia che l’ha visto indossare la maglia rosa per quattro giorni da Tel Aviv all’Etna con un’eccezionale vittoria di tappa: la cronometro più ...

Rohan Dennis ha vinto la cronometro Trento-Rovereto - 16ª tappa del Giro d’Italia : Il ciclista australiano Rohan Dennis ha vinto la 16ª tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale di 34,2 chilometri da Trento a Rovereto. Dennis ha concluso il percorso in 40 minuti, un tempo inferiore di 14 secondi a quello del The post Rohan Dennis ha vinto la cronometro Trento-Rovereto, 16ª tappa del Giro d’Italia appeared first on Il Post.

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo rafforza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018. La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa: il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018. La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa: il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

DIRETTA/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Aru meglio di Dumoulin (16^ tappa Trento-Rovereto) : DIRETTA Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:39:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (23 maggio) : Riva del Garda-Iseo. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (mercoledì 23 maggio) si correrà la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018, 155 km da Riva del Garda a Iseo. Percorso mosso nella prima parte, con i corridori che affronteranno subito dopo il via la salita non classificata di Molina di Ledro (10 km al 5%). Si scende poi verso il Bresciano per affrontare il GPM di terza categoria di Lodrino, a cui segue poco dopo un’altra breve salita. Gli ultimi 50 km sono quasi completamente ...

Diretta/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Verso il gran finale! (16^ tappa Trento-Rovereto) : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:04:00 GMT)

DIRETTA/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Tony Martin al comando! (16^ tappa Trento-Rovereto) : DIRETTA Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:52:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - diciassettesima tappa Riva del Garda-Iseo : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Mercoledì 23 maggio si correrà la Riva del Garda-Iseo, diciassettesima tapa del Giro d’Italia 2018. Stupenda frazione di 155 chilometri che si snoda tra Trentino e Lombardia, precisamente tra le province di Trento e Brescia. La ribattezzata Franciacorte stage sembra indirizzata ai velocisti che avranno la loro ultima occasione prima del volatone di Roma. Elia Viviani ha già messo il mirino su questa tappa, una di quelle emotivamente a lui ...

Diretta/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Occhio a Viviani e Campenaerts (16^ tappa Trento-Rovereto) : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:02:00 GMT)