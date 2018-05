«Sono incinta a 70 anni» | la donna potrebbe diventare la mamma più anziana al mondo

“Incinta!”. Sì - la super coppia aspetta un bebè. La notizia rimbalza sui media di tutto il mondo e i fan Sono in festa. Lei dicono sia emozionatissima e lui proprio non vedeva l’ora : La notizia era nell’aria. E se non sono ancora i diretti interessati ad annunciarlo la voce si è diffusa in maniera così veloce che presto dovranno farlo. Nascerà ad ottobre il loro primo figlio – ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia – ed i fan della coppia non stanno più nella pelle. Il lieto annuncio arriva a quasi un anno esatto delle nozze, celebrate lo scorso 20 maggio. Così mentre i sudditi inglesi aspettano l’arrivo ...

Charlize Theron : “Così Sono ingrassata 22 chili. I miei figli pensavano fossi incinta” : Il lavoro di attrice passa anche dal dover adattare il proprio corpo alle esigenze di un copione che può prevedere drastiche trasformazioni fisiche per il tempo necessario a calarsi alla perfezione nei ruoli. Charlize Theron...

"Sono rimasta incinta e mi hanno dato il tempo indeterminato" : incinta, viene assunta a tempo indeterminato. Sembra quasi fantascienza e invece è successo veramente. E' il caso di Delia Barzotti, palermitana trapiantata a Trieste, rimasta incinta dopo un anno dall'assunzione con...

Drew Barrymore : «Non Sono incinta - sono solo grassa» : Chiedere a una donna se sia incinta e scoprire che è solo ingrassata un po’ è uno degli incubi di tutte noi. Una delle gaffe più temute. È quello che è accaduto a una fan della bellissima Drew Barrymore. L’attrice, resa nota dal suo esordio in E.T. L’extraterrestre, in occasione della conferenza stampa della seconda stagione della serie tv «Santa Clarita Diet» ha raccontato, con ironia, l’episodio, spiegando che la donna le si ...

“Non Sono incinta!”. Ieri bellissima - oggi gonfia e paonazza. Attrice amata e osannata sul red carpet si è presentata in condizioni non ottimali. I fan felici si Sono congratulati - ma la sua risposta ha gelato : “Ecco cosa mi succede…” : Ultimamente si era fatta notare per le sue forme più che generose. Paparazzata in aeroporto aveva fatto pensare a tutti che fosse incinta. In effetti, la bella star indossava in look molto casual, cappellone antipaparazzo, pantaloni e felpa. Ma dalla maglia che indossava usciva fuori un pancione tondo che non lasciava dubbi: tutti hanno pensato che fosse in dolce attesa. Poi l’ultimo red carpet di Drew Barrymore non ha fatto che ...

'Non Sono incinta - sono solo grassa' - e Drew Barrymore osa il rosso sul red carpet : 'Non sono incinta, sono solamente grassa'. Drew Barrymore avrà qualche chilo in più del solito ma di certo non ha peli sulla lingua: così ha risposto a un fan incontrato a cena che le aveva chiesto se ...

'Papà Sono incinta di uno sconosciuto' - la figlia di Ringo e lo scherzo alle Iene : 'Papà sono incinta di uno sconosciuto'. Lo scherzo della figlia di Ringo, 18 anni, al papà realizzate dalle Iene è esilarante. Complice è l'ex moglie Elenoire Casalegno che lo chiama dicendogli di ...

FRANCIA - GUIDA ALPINA SALVA MIGRANTE INCINTA/ Video - rischia 5 anni di carcere : “non Sono pentito - lo rifarei” : Una GUIDA ALPINA che ha messo in salvo una MIGRANTE nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la FRANCIA e l'Italia è stata arrestata dai gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:10:00 GMT)

“Com’ero - come Sono : colpa dei medici”. Il dramma di Magdalena. Ha 31 anni - un marito e due splendidi bambini. Scopre di essere incinta ed è al settimo cielo. Poi la sventura : corre in ospedale ma nessuno capisce cosa sta accadendo al suo corpo : “Era così banale…”. Un calvario assurdo : Magdalena Malec è una giovane madre britannica di 31 anni. La donna viveva a Luton, nel Bedfordshire, con il merito Roberta e i suoi bimbi Paulina di 9 anni e Severin di 7. Una vita serena senza intoppi e quando nel 2014 ha saputo di essere incinta del suo terzo bebè era molto felice. Poi la bruttissima sorpresa, dopo poche settimane ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo questo fatto però ha continuato ad avere ...