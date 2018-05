Mattarella avverte | attenti ai mercatiE ricorda i poteri del premier

Mattarella aspetta e avverte : 'il presidente non è un notaio' : Il capo dello Stato - questa mattina a Trento per la chiusura dell'adunata degli alpini - aspetta. Ieri, citando l'esempio dell'ex presidente Einaudi, l'avvertimento ai due partiti: il premier è ...

Mattarella elogia Einaudi e avverte i partiti : “Rinviò leggi senza copertura e scelse il premier” : «Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario». È un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani nel 70° anniversario del suo insediamento al Quirinale. «Fu il caso illuminan...

Mattarella avverte i partiti ed elogia Einaudi : “Usò le sue prerogative per scegliere il premier” : «Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario». È un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani. «Fu il caso illuminante del potere di nomina del presidente del Consiglio de...

Mattarella omaggia Luigi Einaudi e avverte i partiti : “Su scelta del premier usò in pieno le sue prerogative” : “Uso pieno delle prerogative” da capo dello Stato per la “nomina del presidente del Consiglio“. scelta dei ministri “importantissima” secondo le “facoltà” attribuite dalla Carta. “Robusti contropoteri” per impedire “gli abusi“. Sembrano parole appartenenti a un’altra epoca, ma il discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Dogliani è un ...

Mattarella avverte Lega e Cinque Stelle : “Sottrarsi a narrativa sovranista” : Il governo giallo-verde, o grillo-leghista, è ancora in embrione. Ma Sergio Mattarella già pianta alcuni paletti che la futura alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non potrà comunque superare. In un discorso pronunciato a Badia Fiesolana, all’apertura della conferenza “The State of the Union 2018”, il Presidente ha ricordato stamane che l’Eu...

Governo - Mattarella deciderà venerdì. E avverte i partiti sui rischi delle elezioni in autunno : Per il Quirinale nessuno spazio per governi di minoranza. Insomma, «siamo da capo a dodici», dicono sul Colle. Non si muove nulla e i tentativi che vengono annunciati, regolarmente abortiscono