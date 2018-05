Silvio Berlusconi durissimo con Matteo Salvini | “Ha perso la testa”

Muore a 88 anni e lascia la sua eredità a Silvio Berlusconi : «Un patrimonio di 3 milioni di euro» : Poteva dare i suoi beni ai poveri, ai gatti, a chiunque, ma ha scelto di donare il patrimonio di 3 milioni di euro a Silvio Berlusconi. La storia viene da L'Aquila, dove la signora Anna, di 88...

Ottantottenne aquilana muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi : Una Ottantottenne aquilana, deceduta 20 giorni fa, ha lasciato in eredità tutti i suoi beni, ammontanti a 3 milioni di euro a Silvio Berlusconi. La notizia viene resa nota dall'avvocato Andrea Ferrari."Si era rivolta al nostro Studio - scrive il legale in una nota - la signora Anna C. ex impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, originaria di L'Aquila ma con ultima residenza a Palermo per ...

Centrodestra - perché martedì può essere il giorno della rottura : Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in trincea : Il Centrodestra rischia un epilogo che più triste non si può. Tornato prima coalizione il 4 marzo con il consenso del 37% degli italiani, cresciuto di altri due punti negli ultimi sondaggi, ...

Matteo Salvini - il retroscena : la telefonata furibonda a Silvio Berlusconi rivelata da Augusto Minzolini : Potrebbe essere una telefonata ad aver suggellato la fine del centrodestra , la coalizione nata 24 anni fa quando Silvio Berlusconi scelse di scendere in politica per impedire alla sinistra di andare al governo. E' quella che, secondo quanto rivela Augusto Minzolini su Il Giornale , ha fatto ieri Matteo Salvini a Silvio Berlusconi subito dopo la '...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Silvio Berlusconi ci metterà contro giornali e tv' : Non è stata la presenza del capitolo ' Conflitto d'interessi' a scatenare l'ira di Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini ma il fatto che il leader della Lega non abbia voluto correggerlo. Il Cav, ...

Silvio Berlusconi : 'Sui giudici devo imparare a tenere la bocca chiusa' : E' stato accolto dallo storico coro 'Silvio, Silvio, Silvio'. A metà pomeriggio Berlusconi è sbarcato ad Aosta per il comizio di chiusura prima delle regionali di domenica e ha naturalmente ribadito ...

Un pomeriggio inquieto per Salvini. Giornata di altissima tensione dopo le bordate di Silvio Berlusconi : pomeriggio inquieto. Giornata di altissima tensione. Matteo Salvini è nella sua Milano, nel suo habitat naturale. Eppure si muove quasi come un pesce fuor d'acqua. Da Aosta arrivano le durissime parole di Silvio Berlusconi, che demolisce l'accordo con il Movimento 5 stelle e il contratto di governo che la Lega nel fine settimana sottoporrà agli iscritti. Gli azzurri iniziano a bombardare: "Si è posto fuori dal centrodestra". ...

Giorgia Meloni si ribella : il candidato premier non è Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi oggi ha avanzato al presidente Sergio Mattarella la proposta di affidargli l’incarico da premier. Il leader di Forza

Giorgia Meloni gela Silvio Berlusconi : 'Non sei tu il premier del centrodestra' : Dopo il duro intervento di Silvio Berlusconi - il quale in buona sostanza ha chiesto a Sergio Mattarella di affidargli l'incarico da premier , per poi attaccare frontalmente Matteo Salvini -, ecco ...

Silvio Berlusconi spariglia : 'Pronto a fare il premier. Matteo Salvini? Gli ho detto di andare a casa' : Silvio Berlusconi , come al solito, spariglia. ' Sono pronto a fare il premier ', afferma ad Aosta, dove è impegnato in una serie di impegni elettorali, a pochi giorni dalla riabilitazione. 'Credo che ...

Silvio Berlusconi : "Ora con Salvini c'è molta distanza - non parla a nome mio. Sono pronto a guidare il centrodestra" : Al tavolo sul contratto di governo "Salvini non ha parlato a nome della coalizione, ha sempre parlato a nome suo e della Lega, in questo momento con Salvini c'è molta distanza". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ad Aosta, parlando del contratto tra Lega e M5S."Il contratto definitivo" suscita "preoccupazione molto forte, c'è anche una delusione profonda, perché ci Sono troppi punti opposti al contratto centrodestra, in alcuni ...

Alessandro Di Battista si copre di ridicolo : 'Silvio Berlusconi? Fatto fuori da una congiura'. Proprio lui... : Ma, si sa, la convenienza politica può spingere a tutto. Di Battista ha poi chiosato: 'Oggi i potenti senza volto cercano di buttare giù un governo non ancora nato'.

Silvio Berlusconi : 'Nessun piano per il ritorno in Parlamento' : Silvio Berlusconi aveva promesso che non sarebbe andato in Europa a parlar male dei populisti. Ma è stato più forte di lui. Il Cav è sbarcato a Sofia con la stiva piena di preoccupazioni per quello ...