Motocross | Classifica Mondiale MXGP 2018 | Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su

oasport

: Le gare valide per la classifica regionale si disputeranno nella pista “MX Fertilia” in località Fighera, fianco pi… - AlgheroEco : Le gare valide per la classifica regionale si disputeranno nella pista “MX Fertilia” in località Fighera, fianco pi… -

(Di domenica 20 maggio 2018)continua a dominare la scena in questo. Quinta doppietta stagionale per l’Olandese volante, in sella alla KTM, ed una dimostrazione di forza notevolissima. Ora ilsul nostro Antonio Cairoli (6° e 5° nelle due manche) è salito a 38 punti e per il siciliano c’è l’evidenza di dover lottare contro un avversario in grande forma fisica e mentale, devastante su ogni tipologia di terreno. In Gran Bretagna, tra due settimane, servirà invertire il trend. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULgiandomenico@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo