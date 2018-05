Contratto M5S-Lega | Berlusconi | a Salvini ho consigliato di tornare a casa | c' è molta

Così il Contratto Lega-M5s mostra i danni del vecchio meridionalismo : L'assenza di qualsiasi accenno alla questione meridionale nel "contratto" di governo stipulato da Lega e 5 stelle, a prima vista può sembrare una affermazione del nordismo leghista, ma in realtà è ...

Contratto M5S-Lega - Di Maio : le risorse ci sono - speriamo di partire la prossima settimana : Nel programma 'ci sono i tagli ai costi della politica: è un sogno poter fare una legge che inizia a togliere di mezzo molti di questi sprechi', ha aggiunto. LEGGI ANCHE Al Sud dimenticato resta solo ...

Governo : Giacomelli - assenti innovazione e digitale in Contratto Lega-M5S : Roma, 18 mag. , AdnKronos, 'Nel contratto di Governo manca ogni accenno alla politica digitale, alla rete, al 5G. All'innovazione insomma. Con i governi Renzi e Gentiloni le politiche per innovazione e digitale sono state strategiche. Si potrà certo far di più ma ignorare ...

Contratto M5S-Lega : salta scorporo acquisti Qe da calcolo debito : salta nel testo definitivo del Contratto di governo M5S-Lega l'impegno a proporre che i titoli di stato di tutti i Paesi dell'area euro acquistati dalla Bce attraverso il Quantitative easing , Qe, ...

Contratto M5S-Lega - la linea giustizialista e l'anniversarlo della morte di Enzo Tortora : Sarà che la corruzione percepita per qualcuno è ormai diventata più importante delle corruzione reale, ovvero delle sentenze passate in giudicato, ma la linea manettara contenuta nel Contratto di ...

Contratto M5S-Lega - Rousseau va in tilt per il voto online : Impossibile raggiungere il sito. Questo il messaggio che compare sugli schermi di chi sta cercando di collegarsi alla piattaforma Rousseau per votare il Contratto di governo stilato da M5S e Lega. ...

Pubblicato il Contratto di governo M5S-Lega - 30 punti in 57 pagine - : Roma, 18 mag. , askanews, Trenta punti in 57 pagine. Queste le cifre del 'contratto per il governo del cambiamento' Pubblicato oggi da Lega e M5s. Il contratto parte dal 'funzionamento del governo e ...

Governo - su Rousseau voto Contratto Lega-M5s/ Berlusconi - “Salvini sbaglia con Di Maio. Io pronto a premier” : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:52:00 GMT)

Ecco il Contratto di governo targato Lega-M5S. Berlusconi attacca Salvini : “Parla a nome suo” : Vede la luce la versione definitiva del contratto di programma, frutto delle trattative per il governo tra Lega e M5S. Poche le modifiche apportate nell’ultima giornata, come l’inserimento del capitolo riguardante il Sud, e molta la fretta di sciogliere il nodo sul premier. Con una mezza certezza: né Matteo Salvini né l’alleato Luigi Di Maio dovreb...

Contratto M5S-Lega - svolta 'no-vax'. Famiglie - aiuti solo agli italiani : Non si chiede l'uscita dall'euro ma ci si comporta come se Bruxelles non esistesse non solo sullo sforamento di deficit e debito ma anche sull'impostazione della politica sull'immigrazione. Le ...