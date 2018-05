Un nuovo villain in The Originals 5 | Caroline ed Elijah nel promo dell’episodio 5×06

optimaitalia

: Un nuovo villain in #TheOriginals 5: Caroline ed Elijah nel promo dell'episodio 5x06 - OptiMagazine : Un nuovo villain in #TheOriginals 5: Caroline ed Elijah nel promo dell'episodio 5x06 - ToyznT : Un nuovo villain DC dalla Sideshow - OptiMagazine : Primo promo di #TheFlash 4x23: il finale di stagione in mano a #DeVoe e al nuovo villain? -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Le cose si fanno sempre più interessanti in The5 che si avvicina ormai al giro di boa e regala al pubblico ildell'episodio 5x06 dal titolo "What, Will, I, Have, Left" in cui rivedremo.Il bel vampiro originale non era certo morto la scorsa settimana esponendosi al sole e, forse, aveva capito il "guaio" in cui si era cacciato, ma come farà a tornare dal fratello senza creare scompiglio e risvegliare il male pronto ad uccidere tutti? Il fatto è che Klaus senza suo fratello non riesce a gestire bene la rabbia e lui stesso lo ha ammesso nel quinto episodio in onda poche ore fa negli Usa.Sotto minaccia, Klaus ha dato il peggio di sé arrivando a sterminare un'intera famiglia o quasi. Rea di questa situazione è la bella Greta, tramite di un possibile, August, che ha messo il bell'originale davanti un out out: o "uccidere" il lato mannaro ...