Nati con la camicia | film stasera in tv 21 maggio | trama | curiosità | streaming

LETTURE/ "Cari faNatici" - le parole di Amos Oz contro la catastrofe : A 14 anni dalla pubblicazione di "contro il fanatismo", Amos Oz torna sull'argomento, sempre attualissimo, della religione in Israele e Palestina con "Cari Fanatici". LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:09:00 GMT)STRAGE IN PALESTINA/ Le scelte di Netanyahu e Trump allontanano la pace, di C.J. WulffLETTURE/ Il "segreto" del libro che Shimon Peres ha donato a Francesco, di L. Campagner

Governo - seconda bozza contratto. Codice etico per i ministri : no a condanNati - massoni o in conflitto di interessi : Un Codice etico per i membri del consiglio dei ministri: via se hanno condanne o sono in conflitto di interessi con “la materia oggetto di delega”. E questa una delle novità dell’ultima bozza del contratto di Governo Lega-M5s , una versione su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno discutendo in queste ore. Terminato il tavolo tecnico, ora rimangono da limare alcuni punti critici (circa 6) e poi si tratterà di lavorare per ...

Ambiente - assegNati premi edizione 2017-2018 Concorso Glass Circle : Roma, 16 mag. , askanews, La storia infinita del vetro e la sua circolarità, raccontate dai piccoli 'creativi' italiani, sono le protagoniste di Glass Circle, il Concorso promosso da Assovetro e ...

Forlì - Rosita si suicida a 16 anni. In un messaggio vocale accusa i genitori : condanNati : Rosita Raffoni si è uccisa nel 2014 gettandosi dal tetto della scuola che frequentava. In un messaggio vocale aveva lanciato pesanti accuse ai genitori. Da qui l'avvio del procedimento giudiziario a loro carico, con la pm Sara Posa che ha chiesto sei anni per il padre e due anni e sei mesi per la madre per istigazione al suicidio e maltrattamenti.Continua a leggere

Linee guida Mibact per gli interventi con energie alterNative nei centri storici : il 18 maggio l’evento organizzato dall’OAR : Venerdì 18 maggio dalle 14.30 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) si terrà l’evento “Linee guida del Mibact per gli interventi con energie alternative nei centri storici”, organizzato dall’OAR. Durante l’incontro si analizzerà il tema delle energie alternative nelle città storiche e consolidate, alla luce del contributo delle Linee di indirizzo che forniscono indicazioni per il miglioramento della prestazione energetica ...

Definiti i 21 azzurri per la Nations League. Venerdì primo test match contro l'Australia a Reggio Calabria : Programma amichevoli 18 maggio ore 18, Reggio Calabria, PalaCalaFiore " Diretta Rai Sport 19 maggio ore 20.30 Catania, PalaCatania - Differita Rai Sport ore 22

Volley - Nations League 2018 : la lista definitiva dell’Italia - tutti gli azzurri convocati e la rosa completa : Chicco Blengini, CT della nazionale italiana di Volley maschile, ha ufficializzato la lista definitiva degli azzurri che parteciperanno alla Nations League. Il gruppo di 21 atleti si ritroverà già in settimana in vista delle due amichevoli contro l’Australia (venerdì a Catania, sabato a Reggio Calabria), poi nel weekend del 25-27 maggio il primo impegno nella manifestazione. Rispetto all’originario gruppo di 26 atleti sono stati ...

Volley - Nations League 2018 : la lista definitiva dell’Italia - tutti gli azzurri convocati e la rosa completa : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha ufficializzato la lista definitiva degli azzurri che parteciperanno alla Nations League. Il gruppo di 21 atleti si ritroverà già in settimana in vista delle due amichevoli contro l’Australia (venerdì a Catania, sabato a Reggio Calabria), poi nel weekend del 25-27 maggio il primo impegno in Nations League. Rispetto all’originario gruppo di 26 atleti sono stati esclusi ...

Invasioni Botaniche - consegNati ad Aisla i fondi raccolti durante la cena solidale : CREMONA - 'Se son rose', cena inaugurale delle Invasioni Botaniche, aveva richiamato numerose persone nel vivaio Idea Verde Maschi. L'appuntamento, voluto da Botteghe del Centro, Confcommercio, PubliA ...

Corriere della droga freddato a Mezzanego - condanNati i complici di Marietto Rossi : La Corte d'Appello di Genova ha condannato a 25 e 22 anni di carcere Cosimo Catalfamo e Mario Calderoni, accusati di complicità nell'omicidio del Corriere della droga Giovanni Lombardi, avvenuto il 21 ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : i pre-convocati della Germania. Ci sono anche gli infortuNati Neuer e Boateng : Se quest’oggi una conferenza stampa si è tenuta per la presentazione di Roberto Mancini, nuovo allenatore della Nazionale italiana di Calcio, in Germania il ct della selezione campione del mondo Joachim Löw ha annunciato la lista dei pre-convocati per l’avventura tedesca ai Mondiali 2018 in Russia. Rassegna che, purtroppo, non avrà tra le protagoniste l’Italia. 27 i calciatori in elenco tra cui figurano anche gli infortunati ...

Volleyball Nations League : l’Italia pronta all’esordio contro la Turchia : Inizia oggi il cammino dell’Italia nel Volleyball Nations League: le azzurre esordiranno questa notte contro la Turchia Per la nazionale italiana femminile è arrivato il momento dell’esordio nella nuova Volleyball Nations League. Questa notte (ore 24) le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo a Lincoln per affrontare la Turchia di Giovanni Guidetti: la gara sarà trasmessa in differita da RaiSport + HD a partire dalle ore 00.50. ...

Codacons : Voragine Balduina - romani abbandoNati a se stessi : Roma – Da ieri sera alla Balduina è caos traffico. A causa dell’ennesima Voragine apertasi a Roma e che ha portato alla chiusura di via Damiano Chiesa in entrambe le direzioni di marcia. La viabilità nella zona e’ andata letteralmente in tilt con ripercussioni per tutto il quadrante nord-ovest della capitale. Migliaia di cittadini sia ieri che questa mattina sono rimasti intrappolati nel traffico a causa della mancanza di ...

Matuidi e BeNatia contro il Napoli - lo sfottò fa il giro dei social [VIDEO] : La Juventus si è laureata campione d’Italia con una giornata d’anticipo, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Al termine della partita calciatori e tifosi scatenati, in particolar modo hanno fatto discutere alcuni atteggiamenti dei bianconeri. Prima Pinsoglio, adesso è stato il turno di Matuidi e Benatia, i due calciatori della Juventus hanno ironizzato sui ...