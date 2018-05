Mille Miglia 2018 Il percorso del “museo viaggiante” | in gara 450 auto d' epoca e tanti

Mille Miglia 2018 - le 10 auto più antiche in gara : Domani, mercoledì 16 maggio 2018, partirà la trentaseiesima edizione della rievocazione della Mille Miglia, con il tradizionale percorso che prevede partenza e ritorno a Brescia. Quattro giorni di viaggio con i passaggi nelle tradizionali località della corsa, compresa la passerella di Roma. Ogni anno, il percorso cambia modifiche per tornare a far transitare la Mille Miglia in località dove era assente da qualche anno: nel 2018 sarà la volta di ...

Mille Miglia : Alfa Romeo scalda i cuori degli appassionati della corsa automobilistica : Il mito dell’Alfa Romeo torna a solcare le strade della Mille Miglia, a novant’anni dal primo successo celebrato con il progetto “Alfa Romeo: la Mille Miglia in 90 luoghi“ Ha preso il via ieri, dopo la punzonatura e le verifiche sportive e tecniche, la prima tappa della Mille Miglia 2018. Un’edizione da record: gli equipaggi in gara sono 440, oltre a dieci della “Categoria Militare”, per un totale di 900 ...

Il rombo dei tuoni e la pioggia scombinano i piani della Mille Miglia : ... i primi portacolori ferraresi a percorrere l'angolo delle 4S bordo della loro Bugatti gialla numero 16; Alessio De Angelis e Massimiliano Paglione sulla Sam C25 Gran Sport; Sergio Sisti e la moglie ...

Lombardia : Magoni - Millemiglia ‘motore’ del turismo : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – “Da sportiva ed amante della competizione sono orgogliosa che la Mille Miglia sia un patrimonio culturale e storico di Brescia, vanto di tutta la Lombardia”. Così l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è intervenuta alla partenza della prima tappa della storica gara, che porta le autovetture da viale Venezia sino a Cervia-Milano Marittima.Una rassegna che, ...

Lombardia : Magoni - Millemiglia 'motore' del turismo : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - "Da sportiva ed amante della competizione sono orgogliosa che la Mille Miglia sia un patrimonio culturale e storico di Brescia, vanto di tutta la Lombardia". Così l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è intervenuta alla partenza del

Mille Miglia : Mercedes prosegue la tradizione con la corsa automobilista : La Mille Miglia incrocia la tradizione e l’innovazione di cui da sempre Mercedes si fa ideale ambasciatrice Dopo oltre 90 anni la 1000 Miglia conserva un fascino senza tempo che coinvolge e riesce ad entusiasmare vecchie e nuove generazioni e che oggi Mercedes Benz Italia racconta ancora una volta in modo innovativo e fuori dagli schemi. “Con 1000 Miglia Explorer portiamo ancora una volta l’innovazione sulle strade della corsa più longeva ...

Mille Miglia : realizzato il rito della punzonatura [GALLERY] : Piazza della Vittoria a Brescia ha ospitato il rito che introduce le emozioni della Mille Miglia: la punzonatura La Mille Miglia è da più di novant’anni la massima espressione della passione per le quattro ruote. È nata nel 1927 come una gara in linea con partenza e arrivo a Brescia dopo un passaggio a Roma e la risalita lungo la penisola, per un totale di 1600 chilometri, equivalenti appunto a Mille Miglia imperiali. Richard ...

Mille Miglia 2018 - Il percorso e tutto quello che c'è da sapere sulla Freccia Rossa - FOTO GALLERY : La Freccia Rossa è ai blocchi di partenza: la trentaseiesima rievocazione storica della Mille Miglia prende il via quest'oggi 16 maggio e terminerà sabato 19. Nei quattro giorni di kermesse, 450 vetture con altrettanti equipaggi di 36 nazioni affronteranno i 1.743 chilometri del consueto percorso Brescia-Roma-Brescia, che vi sveliamo nella nostra galleria.Il Biscione. LAlfa Romeo - la più rappresentata tra le Case presenti, ...

Mille Miglia 2018 - al via la “corsa rossa” che tutto il mondo ci invidia : Parte oggi la rievocazione storica numero 36 della Mille Miglia, la “corsa” per auto d’epoca più fascinosa del mondo, che si corre su alcune delle strade più belle d’Italia. La partenza, che come vuole la tradizione avviene una settimana prima rispetto al gran premio di Formula Uno di Monaco, quest’anno è stata anticipata di un giorno: quattro dunque le giornate di competizione, visto che la kermesse terminerà ...

Mille Miglia 2018 - parte oggi da Brescia il 'museo viaggiante' : 450 auto storiche in gara : ... mentre assisteva al passaggio della sua ultima Mille Miglia, definì le automobili che si fermavano ad omaggiarlo 'un museo viaggiante unico al mondo'. Rispetto alle altre rievocazioni, la Mille ...

Mille Miglia 2018 - Alfa Romeo in pole" : ... che ama guidare su strada e in pista, Derek Hill è 'Master of Ceremonies' di Pebble Beach, il più importante concorso d'eleganza per auto d'epoca al mondo, ed ha un legame particolare con la Casa ...

Chopard : trent’anni per Mille Miglia : Le passioni sono come l’amicizia: quando sono vere, durano nel tempo. E di passione si tratta quando parliamo del rapporto che lega Chopard alla Mille Miglia. Se trent’anni fa la maison scelse di diventare sponsor di quella che molto definiscono “la corsa più bella del mondo” non fu per una mossa di marketing (ai tempi le partnership con le auto d’epoca erano molto più inusuali di adesso), ma perché i membri della faMiglia ...

Trofeo Gaburri - assaggio di Mille Miglia : La splendida parata di auto d'epoca su circuito cittadino al via alle 19.30 è stata proposta in diretta su Teletutto e qui in streaming dalle 19.45. Il Trofeo, intitolato al primo presidente di 1000 ...

Trofeo Gaburri - assaggio di Mille Miglia : segui la diretta : La splendida parata di auto d'epoca su circuito cittadino al via alle 19.30 è in diretta su Teletutto e qui in streaming dalle 19.45. Il Trofeo, intitolato al primo presidente di 1000 Miglia Srl, ...