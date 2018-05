Cannes | John Travolta in versione Pulp Fiction | si scatena e il red carpet diventa una

John Travolta a Cannes : «Donne e uomini - basta farci la guerra» : Non si è risparmiato in battute, confessioni e sorrisi (a differenza del regista Christopher Nolan), l’attore John Travolta, al festival di Cannes per presentare il film Gotti di cui è protagonista, ma, soprattutto per festeggiare i 40 anni di Grease, uno dei suoi film icona, amato di generazione in generazione. «Ciao John, volevo dirti che io sono Sandy», dice una ragazza prendendo la parola in platea. «Mia madre mi ha chiamato così perché era ...

Cannes - John Travolta «Benicio del Toro - attore grazie a Grease» : Non si è risparmiato in battute, confessioni e sorrisi, l’attore John Travolta, al festival di Cannes per presentare il film Gotti di cui è protagonista, ma, soprattutto per festeggiare i 40 anni di Grease, uno dei suoi film icona, amato di generazione in generazione. «Ciao John, volevo dirti che io sono Sandy», dice una ragazza prendendo la parola in platea. «Mia madre mi ha chiamato così perché era una fan di Grease» – «Impressive!», ...

Festival di Cannes - 40 anni dopo Grease. Sala piena e standing ovation per John Travolta : Più che una lezione di cinema, una lezione di vita. Carismatico, generoso, sicuro di sé, calmo, pacificato, al Festival di Cannes due ore con John Travolta sono state un tempo prezioso per tornare indietro nel tempo e guardare al futuro con questo attore che dal 1977, l’anno della Febbre del sabato sera, è un fenomeno. Il pubblico in fila ore prima, la Sala Bunuel stracolma, risate, standing ovation e lui che continuava a rispondere a ...

John Travolta e 50 Cent/ Cannes - il video virale ballando come "Saturday Night Fever" : John Travolta e 50 Cent al Festival del Cinema di Cannes, il video diventa virale ballando come "Saturday Night Fever" mentre il rapper canta il suo ultimo successo.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:38:00 GMT)