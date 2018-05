: #Gentiloni,con proposte velleitarie non si rassicura Ue - TgLa7 : #Gentiloni,con proposte velleitarie non si rassicura Ue - VauroSenesi : CANDIDATI PREMIER - La mia nuova vignetta oggi in edicola con il @fattoquotidiano #10maggio #Governo #Gentiloni… - ivanscalfarotto : Sagge parole del Presidente Gentiloni. L’accordo di Vienna ha una fondamentale funzione politica di stabilizzazione… -

"Cercherò di rassicurare l'Europa, ma quando sento proposte velleitarie e stravagantidi essere difficile rassicurare". Così il premier Paolo, intervistato dal TG1. Se si va fuori strada -dicealla vigilia del vertice Ue di Sofia"non c'è il Paradiso ma il burrone". L'Italia è un grande Paese e può dire la sua in Europa -aggiunge- "ma per essere protagonisti bisogna credere nel futuro dell'Europa, non considerarla un fastidio".(Di mercoledì 16 maggio 2018)