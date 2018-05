Massacro a Gaza | una dimostrazione arrogante di potere

Israele - Massacro a Gaza : oltre 50 morti - migliaia di feriti : Gli scontri sono stati condannati da quasi tutta la comunità internazionale: mondo arabo, Onu e Ue. Said Abou Ali, segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la questione ...

Massacro a Gaza - festa a Gerusalemme per l’ambasciata Usa/ Israele - mons. Faltas : “mai vista tanta rabbia” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 55 Morti e scontri a Gaza: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:25:00 GMT)

GERUSALEMME - INAUGURATA AMBASCIATA USA : 52 MORTI A GAZA/ Abu Mazen conto Israele : “Un Massacro” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 41 MORTI e scontri a GAZA: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:54:00 GMT)

Gerusalemme - inaugura ambasciata Usa. A Gaza 52 palestinesi uccisi. Abu Mazen 'Un Massacro' : Abbiamo mostrato al mondo, ancora una volta, che degli Usa ci si può fidare'. Gli fa eco Netanyahu: 'Grazie presidente Trump per avere avuto il coraggio di rispettare la sua promessa!'. 'È una ...

Gaza - Lega araba : il mondo fermi questo Massacro : Il segretario generale aggiunto della Lega araba, Said Abou Ali, ha fatto appello "a un intervento internazionale urgente per fermare l'orribile massacro perpetrato dalle forze di occupazione ...

Gaza - Lega araba : il mondo fermi questo Massacro : Gaza, Lega araba: il mondo fermi questo massacro Gaza, Lega araba: il mondo fermi questo massacro Continua a leggere L'articolo Gaza, Lega araba: il mondo fermi questo massacro proviene da NewsGo.

Prc : "A Gaza c'è stato un Massacro. Chiediamo a Mattarella di esprimere la condanna del popolo italiano" : Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea chiede al governo italiano, alla rappresentante europea per la politica estera Mogherini e all'intera comunità internazionale l'immediata ...

Massacro a Gaza : ... ricorrenza dedicata alla commemorazione delle sei vittime degli scontri del 30 marzo 1976 , scoppiati durante le manifestazioni convocate per protestare contro la politica israeliana di ...