Meteo | il caldo è finito | il ciclone islandese porta temporali e grandine

Meteo sino al 26 Maggio - CALDO alternato a forti TEMPORALI : METEO sino al 26 Maggio, CALDO alternato a forti TEMPORALI SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino AL 26 Maggio Via verso l'Estate. Questo il titolo che avremmo potuto utilizzare per l'articolo odierno, questo quanto emerge da un'attenta ...

Previsioni Meteo - il maltempo continua : Maggio di forti piogge dopo il caldo record di Aprile - è una Primavera al contrario : 1/23 ...

Meteo Veneto - l’Arpav : “Un aprile da record per il caldo” : Il secondo mese della primavera Meteorologica si è concluso, risultando mediamente molto più caldo della norma su tutto il territorio regionale e con una piovosità intorno o leggermente superiore alla media sulle zone montane della regione Veneto, nettamente inferiore invece in pianura. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale) del Veneto. Le temperature, dopo una prima ...

Meteo - Arpa Veneto : a Belluno Aprile 2018 più caldo e più soleggiato del normale : Aprile 2018 è risultato più caldo e più soleggiato del normale in provincia di Belluno: lo rende noto Arpa Veneto. Il mese più rappresentativo della primavera è stato contraddistinto quest’anno dalle tante giornate di bel tempo (16, contro una media di 9) e dalla temperatura quasi sempre sopra la norma. Le giornate di tempo variabile (11 contro 16) sono state relativamente poche, considerando che di solito in Aprile inizia a manifestarsi la ...

Meteo a Modena - dopo il caldo anomalo torna la primavera : pioggia e sabbia del Sahara : La settimana in corso sarà caratterizzata dall'azione di una depressione mediterranea, con piogge e temporali pressoché quotidiani, ma non continui. La depressione non porta masse d'aria fredde, bensì ...

Meteo - il caldo è un lontano ricordo : ecco temporali e grandine : Sarà una settimana di burrasca per l'Italia. Dopo il sole e il caldo di fine aprile, il mese di maggio è iniziato con l'arrivo del ciclone mediterraneo,c he ha portato precipitazioni e calo termico in gran...

Meteo : ad Aprile caldo sopra la media in Alto Adige : Le temperature nel corso del mese di Aprile appena conclusosi hanno toccato dai 3 ai 3 gradi e mezzo in più rispetto alla media sul lungo periodo. “In tal modo – riferisce il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – l’Aprile 2018 in Alto Adige può dirsi il più caldo dal 2007 in poi”. Le temperature registrate nel corso del mese hanno raggiunto quasi i 30 gradi: la giornata più calda è stata il 21 Aprile, quando ...

Previsioni Meteo ponte primo maggio : caldo addio - arrivano pioggia e maltempo : 'Sembra quasi estate'. È questa la frase che si sente ripetere sempre più spesso in varie zone d'Italia. Alte temperature, sole cocente, bisogno continuo di acqua e refrigerio, cambio di stagione obbligatorio e addirittura prime abbronzature dell'anno, al mare o, perché no, in piscina. Tutti i segnali degli ultimi giorni lasciano intendere che la brutta stagione è ormai alle spalle e sta lasciando spazio al tanto desiderato bel tempo. Ma la ...

Meteo sino 5 Maggio : meno CALDO - locali TEMPORALI. Peggiora dal 1° Maggio : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 29 APRILE AL 5 Maggio 2018, ANALISI E PREVISIONE Si sta affievolendo l'anticiclone che ancora regge sull'Italia, per via del lento approssimarsi di una ...

Previsioni Meteo - torna il maltempo sull’Italia : 2 cicloni tra fine Aprile e inizio Maggio. Ma il caldo anomalo non mollerà : 1/35 ...

Meteo - il caldo ha le ore contate : pioggia e temperature basse nel weekend : Dopo il bel tempo del ponte del 25 aprile arriva sull'Italia la pioggia. Già da giovedì 26 aprile le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni settentrionali e in seguito anche altrove. Previsti forti rovesci nel weekend.Continua a leggere

Meteo - il caldo ha le ore contate : maltempo in arrivo : Dopo il caldo di fine aprile, il maltempo tornerà a fare 'capolino' sull'Italia. Già da giovedì 26 aprile i temporali si faranno più...

Previsioni Meteo - ancora CALDO - ma dal weekend arrivano i temporali; rischio GRANDINE e TROMBE D’ARIA : 1/16 ...

Meteo Piemonte : chiusa la parentesi estiva - weekend con rovesci e meno caldo : Oggi e domani ancora caldo estivo in Piemonte, poi le temperature torneranno nella norma di fine aprile, con massime sui 23-24: secondo le previsioni Meteo di Arpa regionale, venerdì è atteso “un peggioramento del tempo con qualche rovescio e un sensibile calo delle temperature“. Il weekend sarà “caratterizzato da marcata e diffusa instabilità“, con zero termico in calo fino ai 2.800 metri nella giornata di ...