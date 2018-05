Napoli | arrestato il ladro seriale delle auto nel parcheggio del Policlinico

Roma - Torrino - in treno da Napoli a Roma per rubare Suv : arrestato ladro pendolare : È arrivato a Roma in treno dalla provincia di Napoli, con un borsone carico di attrezzi e, calata la sera, ha rubato un'auto con la quale sarebbe ripartito, ma sulla sua strada ha trovato i ...

Napoli - violentava la nipote minorenne : arrestato 28enne : Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato oggi nel Parco Verde di Caivano (Napoli) con l'accusa di aver violentato la nipote minorenne.Secondo la ricostruzione degli inquirenti della procura della Repubblica di Napoli Nord, che hanno condotto le indagini e chiesto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita stamattina, la ragazzina, che oggi ha 15 anni, sarebbe stata abusata dalla zio fino a marzo dell'anno scorso. Violenze che ...

Napoli - violentava la nipote minorenne : arrestato un 28enne : Un 28enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale sulla nipote , oggi 15enne. La ragazzina avrebbe subito a lungo gli abusi, confidandosi poi con un'amica e con un'assistente sociale . L'...

Caivano - violenta la nipote 15enne al Parco Verde/ Napoli - come Fortuna Loffredo : arrestato lo zio : Caivano, orrore nel Parco Verde di Napoli: violenta la nipote 15enne, arrestato il giovane zio. Nuovo caso di abusi nell'area dove avvenne l'omicidio della piccola Fortuna Loffredo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:42:00 GMT)

Napoli - spacciatore arrestato dalla polizia : sequestrati 300 grammi di marijuana : Gli agenti del Commissariato di polizia San Giovanni Barra hanno arrestato Adolfo Gabriele Parisi, 20enne napoletano per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Poco dopo le 22.00 i ...

Napoli - uccide la madre e si barrica in casa per 10 ore. Arrestato grazie a un blitz del Ros : L'uomo è un 37enne con problemi psichici che ha sparato alla madre sul balcone con un fucile da caccia per poi barricarsi nell'abitazione. Vano ogni tentativo di trattativa

20enne trovato a bordo di un'auto rubata a Napoli - arrestato per furto aggravato : I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno tratto in arresto per furto aggravato e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale E. F., un 20enne della zona già noto ...

Terrorista arrestato a Napoli - l'imam di Licola : 'Mai visto qui' : 'Alagie Touray? Non lo abbiamo mai visto. Non è vero che frequentava questo luogo di culto!' sbotta l'imam Alì della moschea di via del Mare a Licola. Il giorno dopo l'arresto del presunto Terrorista ...

Preparava un attentato con l’auto - estremista arrestato a Napoli | : L’uomo, un migrante del Gambia, aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione

Estremista islamico arrestato a Napoli - riceveva al telefono istruzioni per lanciare auto contro la folla : Era pronto per compiere un attentato. La procura di Napoli ha disposto l’arresto di un immigrato del Gambia nell’ambito di un’indagine antiterrorismo sviluppata congiuntamente dalla Digos di Napoli e dal Ros dei Carabinieri. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Dalle indagini è emerso che l...