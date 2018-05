Salvini e Di Maio già litigano sull' Ilva Posizioni da conciliare su come

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018) Tra i temi al centro delle trattative tra Lega e M5S nei palazzi romani c'è una grande incognita: l'di Taranto. Tecnici e parlamentari al lavoro sul contratto di governo non hanno lesinato annunci roboanti su Flat tax e reddito di cittadinanza, ma sembra abbiano inizialmente sottovalutato la prima grossa grana che arriverà sui tavoli di Palazzo Chigi e del Mise appena il nuovo governo avrà ottenuto la fiducia delle due Camere. Perché l'ultimo disperato tentativo del ministro uscente Calenda di far digerire ai sindacati una buona dose di esuberi nell'accordo con l'acquirente Arcelor Mittal è naufragato: "La palla passa al nuovo esecutivo", ha detto appigliandosi all'accusa del sindacato Usb di non essere più legittimato a trattare per conto del Governo. Secondo quanto riporta l'AdnKronos, è proprio sul dossierche si sarebbero ...