MALTEMPO | EMA ESONDATO A SAN POLO IN CHIANTI Video | pompieri coi gommoni | maxi

Esondazione a San Polo in Chianti / MALTEMPO - un affluente dell'Ema esce dagli argini e crea problemi : Esondazione a San Polo in Chianti, Maltempo: un affluente dell'Ema esce dagli argini e crea problemi. Due anziani salvati dai vigili del fuoco all'interno delle loro case sommerse dall'acqua(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:24:00 GMT)

MALTEMPO - allerta a Firenze : esonda il torrente Ema a Greve in Chianti : I vigili del fuoco del comando di Firenze con il distaccamento di Figline stanno intervenendo con un gommone per l’esondazione del torrente Ema nell’abitato di San Polo nel comune di Greve in Chianti. Presenti anche i sommozzatori del nucleo di Firenze con un altro gommone. Presenti anche i carabinieri e le squadre della protezione civile. Sulla zona si è abbattuto un nubifragio nel pomeriggio. In strada l’acqua è salita di ...

MALTEMPO - a Roma pioggia e allagamenti/ Ultime notizie : si aggrava il problema delle buche (previsioni meteo) : Maltempo, a Roma pioggia e allagamenti. Le Ultime notizie: ramo cade su auto, una donna ferita. Le previsioni meteo: Protezione Civile emette allerta gialla in Toscana(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:07:00 GMT)

MALTEMPO Sicilia : mareggiata danneggia la sede Siremar a Salina : Le mareggiate alle Eolie hanno danneggiato i locali dell’agenzia Siremar vicino al porto di Rinella: l’acqua ha distrutto porte e mobili. Le mareggiate a Lipari hanno invaso via Roma, vicino piazza di Marina Corta e la strada è stata chiusa. A Ginostra il porto e’ stato sommerso dal mare. Difficolta’ nei collegamenti con le isole principali mentre le minori sono isolate. L'articolo Maltempo Sicilia: mareggiata danneggia ...

Il MALTEMPO porta pioggia al Sud. Attesa la neve - la protezione civile emana una nuova allerta in Campania : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti ...

MALTEMPO - il sindaco di Bracciano : “L’ecosistema è stato compromesso” : Malgrado pioggia e neve, il livello del Lago di Bracciano non aumenta: secondo i dati riportati dal portale Bracciano Smart Lake, in poco più di un mese il livello del lago ha riguadagnato 14,5 cm, passando dal dato di -178 cm sotto il livello idrometrico rilevato il 17 febbraio scorso a -163,5 cm registrato questa mattina. “Siamo nelle stesse condizioni dello scorso anno, e dato che si prevede una stagione estiva nuovamente siccitosa, si ...

MALTEMPO Stazzema (Lucca) : caduta massi sulla SP di Arni - chiusa al traffico : A causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata è chiusa al traffico la via provinciale di Arni, nel comune di Stazzema (Lucca), in Alta Versilia. I tecnici stanno eseguendo le verifiche del caso per capire quando riaprire la strada. Disagi per i collegamenti tra Versilia e Garfagnana. Isolato al momento il paese di Arni dalla costa. L'articolo Maltempo Stazzema (Lucca): caduta massi sulla SP di Arni, chiusa al traffico sembra essere il ...

MALTEMPO Prato : interventi in corso per la sistemazione delle buche : A Prato sono al lavoro da stamani le squadra di Consiag Servizi su Tangenziale, Declassata e assi principali per mettere toppe a freddo temporanee su buche e avvallamenti dell’asfalto per prevenire pericoli per la circolazione: la salatura delle strade effettuata per evitare la formazione di ghiaccio ha aumentato l’attrito rendendo più difficile il transito. L'articolo Maltempo Prato: interventi in corso per la sistemazione delle ...

MALTEMPO - emergenza in Toscana : il fiume Cecina in piena - sopra il livello di guardia anche Ema e Pesa : Ancora allerta in Toscana dove, in seguito allo scioglimento della neve caduta in questi giorni e delle ingenti piogge odierne, il fiume Cecina è in piena e ha superato diverse soglie di controllo a monte dell’abitato di Cecina (Livorno). Il fiume è al momento sotto costante monitoraggio e non sembra destare particolari preoccupazioni. Il sindaco di Cecina Samuele Lippi, spiega una nota, ha comunque avvisato con un messaggio vocale la ...

MALTEMPO : capriolo stremato dal freddo soccorso nel Reggiano : soccorso dagli uomini della Polizia Provinciale – sulla strada che collega Villa Minozzo e Ligonchio, nel Reggiano – un esemplare di capriolo stremato dal freddo di questi giorni. L’animale si è accasciato al suolo all’arrivo dell’auto della pattuglia. Gli agenti lo hanno assistito in attesa del trasferimento al centro di recupero animali selvatici di San Polo. La pattuglia della Provinciale era stata coinvolta, in ...

MALTEMPO a Roma - Gene-Raggi : “Scuole chiuse - quale è il problema? Di Maio ci è andato poco e guardate che carriera” : “Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta ’sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so’ voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi…” così Gene Gnocchi nei panni di Virginia Raggi nella copertina satirica di DiMartedì (La7) “Noi famo tutto bene ma niente, ce continuano ad attaccare ingiustamente. Anche oggi scuole ...

MALTEMPO - Termini di nuovo in tilt. Fs : “Il problema è Napoli”. Il tecnico : “Scambi riscaldati? Da anni interventi a mano” : Trentotto treni cancellati, ritardi superiori ai 150 minuti (quasi 3 ore), partenze posticipate e passeggeri in attesa. Roma Termini è di nuovo in tilt, dopo il caos di lunedì a causa della nevicata che ha imbiancato la Capitale. Questa volta, però – come spiega Ferrovie dello Stato – la colpa non sarebbe dello scalo ferroviario romano ma di quello di Napoli Centrale, su cui è caduta “una quantità di neve superiore del previsto”. “Il sistema a ...

MALTEMPO - GELO E NEVE A ROMA/ Stilettata di Alemanno alla Raggi : "Virginia - ricordati il sale..." : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a ROMA Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:58:00 GMT)

MALTEMPO - Cotral : “A Ponte Mammolo problema strutturale a carico di Atac” : ‘Cotral, in una nota sulla vicenda della stazione di Ponte Mammolo, afferma che “per stessa ammissione di Atac l’immobile è di loro proprietà, dunque i lavori di manutenzione del tetto, come previsto dalla normativa vigente, sono una responsabilità del proprietario ed è pertanto indiscutibile che la manutenzione rientri nei doveri di Atac”. ”Come dimostra il video pubblicato dalle agenzie non si è trattato di un ...