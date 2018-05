Ultimo giro dei partiti da Mattarella Un esecutivo di tregua o voto a luglio

Ultimo giro di consultazioni - è caccia al premier tra docenti - giudici e scienziati Le ipotesi : docenti, giudici, scienziati e pochi nomi dai partiti. Chi è in lizza per Palazzo Chigi: da Di Maio a Tarantola, passando per Zingales e Giovannini. Ma resta in campo anche l'opzione Gentiloni

Ultimo giro di consultazioni al Quirinale - lo stallo continua Video : continua la saga dei negoziati per la formazione del nuovo governo in Italia. Dopo molti dibattiti, voci e discussioni, il centrodestra sembra volere insistere e provarci. Oggi alle 10 si svolge il terzo e Ultimo giro di consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a Palazzo Grazioli [Video]stamattina per incontrare altri due politici del centrodestra, Giancarlo Giorgetti come rappresentante del Carroccio e ...

Governo - vertice a P.Grazioli.A breve Ultimo giro consultazioni : Roma, 7 mag. , askanews, Un ultimo vertice, stamani, nel centrodestra in vista, alle 10, del terzo ed ultimo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo. Il segretario della Lega ...

Ultimo giro al Quirinale Cercasi donna manager per governo di tregua : E senza un accordo giallo-verde-azzurro non resta che tentare un governo di tregua affidato a un personaggio neutrale, esperto di economia e con un riconosciuto standing internazionale, il cui ...

Nuovo governo - al via il terzo ed Ultimo giro di consultazioni - : Alle 10 Mattarella dà il via agli incontri. M5S punta ad accordo con Lega, senza Forza Italia, e in alternativa al ritorno al voto. Centrodestra nel caos: dopo il vertice notturno posizioni restano ...

Vigilia dell'Ultimo giro di Mattarella per provare a uscire dallo stallo : Il Capo dello Stato pronto a verificare fino all'ultimo eventuali 'fatti nuovi'. Ma la richiesta del centrodestra di avere un mandato per cercare i voti in Parlamento non convince il Quirinale -

Governo. Lunedì Ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"

