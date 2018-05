Farmaci | prezzi alti sotto accusa | ecco i 5 più costosi al mondo

meteoweb.eu

: @quinta @CarloCalenda Perché secondo te il mercato funziona per le tlc, l'elettronica, i farmaci con i generici, ma… - Angeloman70 : @quinta @CarloCalenda Perché secondo te il mercato funziona per le tlc, l'elettronica, i farmaci con i generici, ma… - FuocoCinaIT : La Cina prevede di abbassare i prezzi dei farmaci antitumorali e degli oneri finanziari per i pazienti. Il governo… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il costo deiè una questione sempre molto dibattuta, soprattutto in considerazione delle nuove terapie geniche: ora, un sito statunitense, Health24, ha stilato una lista dei medicinali che attualmente risultano più, da considerarsi con tutte le eccezioni del caso e spesso non applicabile a Paesi come l’Italia, dal sistema sanitario molto diverso.quali sono questi 5 prodotti: Luxturna*, terapia genica contro la cecità, costa 850 mila dollari; Glybera*: approvato per la prima volta nell’ottobre 2012 per la malattia da deficit di lipoproteina lipasi, una rara patologia genetica che sconvolge il normale metabolismo dei grassi nel corpo, non è mai stato approvato negli Stati Uniti, ma sarebbe costato più di 1,2 milioni di dollari all’anno; Soliris* costa ai pazienti statunitensi fino a 700 mila dollari l’anno ed è usato per trattare ...