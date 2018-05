Napoli | fantocci con maglietta di ‘Noi con Salvini’ e svastica appesi a testa in giù in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018) Duecon una maglia verde e la scritta “Noi con Salvini” e unasono stati trovati domenica mattinain piazzale Europa e in piazza Santa Maria a Quarto, nel napoletano, a pochi metri dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondiali. Tra poco più di un mese il Comune voterà per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo che la maggioranza di Rosa Capuozzo, eletta con il Movimento 5 Stelle ma poi espulsa dai pentastellati è andata in crisi, portando il Comune allo scioglimento e al voto anticipato. A segnalare la scoperta è stato il candidato sindaco del centrodestra, Massimo Carandente Giarrusso: “Un gesto vile e stupido. Non solo feriscono la memoria dei nostri Caduti, ma confermano quanto la nostra coalizione sia politicamente temuta da chi non ha altri mezzi a disposizione se non l’intimidazione. ...