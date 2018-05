Primo Convegno Nazionale Etica | Legalità | Fondi Europei & Finanza

Animali : Primo Convegno nazionale sulla conservazione degli orsi in Myanmar : Istituto Oikos lavora nella Regione del Rakhine dal 2016 per proteggere l’orso malese, o orso del sole (Helarctos malayanus), una delle specie di orso meno conosciute al mondo. Classificata come vulnerabile dalla Lista Rossa della IUCN, la specie è gravemente minacciata dalla perdita di habitat e dal bracconaggio. Ecco perché Istituto Oikos si impegna a proteggere il Sun bear e i suoi habitat in Myanmar, il paese che si stima abbia il maggior ...