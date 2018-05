Rugby | novità ed assenti nei 31 convocati di O’Shea per il tour estivo in Giappone Non

oasport

(Di giovedì 3 maggio 2018) Le convocazioni di Conor O’Shea per ildella nazionale italiana di, presentano qualche sorpresa: alcuni gradini ritorni fanno da contraltare ad inattese assenze. Sicuramente spicca l’assenza di Sergio Parisse, tenuto a riposo, il cui posto viene preso dal rientrante Marco Fuser. L’unico esordiente è Cherif Traore: la sua presenza si contrappone alle assenze di Quaglio e Chistolini. Luca Morisi e Michele Campagnaro tornano a vestirsi d’azzurro, nonostante diverse vicissitudini abbiano fatto vedere loro davvero poco il campo, mentre Tito Tebaldi torna tra i mediani di mischia. I 31saranno tutti schierati in occasione della prima amichevole in terra nipponica: si tratta infatti di un test match non ufficiale contro gli Yamaha Jubilo, squadra di club. In quell’occasione verranno sciolti gli ultimi dubbi circa le preferenze del CT, e ...