Concerto del Primo Maggio | gli artisti a Piazza San Giovanni | e non solo

Aversa - il pianista Francesco Virgilio in Concerto nella chiesa di San Francesco delle Monache - : Lunedì 30 aprile, alle ore 19, è tornata la rassegna "Cimarosa Torna a Casa". Ad ospitare il concerto del pianista Francesco Virgilio la splendida chiesa di San Francesco delle Monache di Aversa. La ...

La scaletta dei cantanti al Concerto del primo maggio a Roma : Il tradizionale "concertone" organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni in Laterano inizia alle 15: i principali artisti che si esibiranno The post La scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma appeared first on Il Post.

Max Gazzè & Form/ La sinfonia delle leggende popolari si sposa con il lavoro (Concertone Primo Maggio 2018) : Max Gazzè & Form parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma con il suo stile culturalmente molto elevato e musicalmente pieno di sorprese, cosa accadrà?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:51:00 GMT)

Roma - ecco il piano sicurezza per la visita del Papa - Concertone e Champions : Due giornate da bollino rosso nella Capitale: primo maggio con il Concertone e la visita del Papa e 2 maggio con Roma-Liverpool e lo sbarco di cinquemila tifosi inglesi tra cui 40 hooligans sotto...

Sfera Ebbasta/ Il re della Trap “spaccherà” il Concertone - e poi arriva Ghali… (Concerto Primo Maggio 2018) : Sfera Ebbasta parteciperà al concertone del Primo Maggio e dopo aver "spaccato" a Romadarà il via al top della collaborazione con un altro gigante della Trap italiana: Ghali.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:14:00 GMT)

Concerto del Primo Maggio a Taranto in diretta dalle 14 : la scaletta con Emma e tanti altri : Il Concerto del Primo Maggio a Taranto accoglierà sul palco alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Doppio, quindi, l'appuntamento con la musica della Festa dei Lavoratori, che ripropone anche la storica manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma. A condurre la kermesse pugliese saranno ancora Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera, con la new entry Martina Dell’Ombra. La location scelta è il Parco Archeologico delle ...

Concerto del primo maggio a Roma : la scaletta dei cantanti : Chi suonerà nel tradizionale "Concertone" organizzato dai sindacati: si inizia alle 15 The post Concerto del primo maggio a Roma: la scaletta dei cantanti appeared first on Il Post.

LODO GUENZI/ Chi è? Dal palco di Sanremo con Lo stato social al Concerto del Primo Maggio 2018 : LODO GUENZI, frontman de Lo stato sociale, presenta il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma insieme ad Ambra Angiolini.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:09:00 GMT)

Ospiti e scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma - in diretta su Rai3 e sui social : Gli Ospiti e la scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma rivelano che la manifestazione sarà aperta da Indigo Face, per terminare con Fatboy Slim, headliner internazionale dello storico Concertone di Roma. A guidare la kermesse organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei lavoratori saranno Lodo Guenzi di Lo Stato sociale e Ambra Angiolini. L'appuntamento con il Concertone si terrà nell'immancabile cornice di Piazza San Giovanni ...

AMBRA ANGIOLINI/ Dopo il flop di Cyrano torna in tv con il Concerto del Prima Maggio : AMBRA ANGIOLINI presenta il Concerto del 1° Maggio 2018 di Roma insieme a Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale. L'attrice torna in tv Dopo il flop di "Cyrano".(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 08:55:00 GMT)

Concerto del Primo Maggio : messa in onda e orari della manifestazione canora : Sul piccolo schermo di Rai3, via radio su Radio2, sui social backstage e diretta della manifestazione.

1° maggio : anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Concerto Primo Maggio - Taranto/ Cantanti e scaletta : tutti gli ospiti dell’evento - luogo e orari (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:15:00 GMT)

Concerto del Primo Maggio 2018 – Con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta su Rai 3. : Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Anche quest’anno la sede di questa manifestazione, organizzata dai tre Maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL è Piazza di Porta San Giovanni a Roma, dinnanzi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Primo Maggio 2018 | I conduttori e gli orari In questa edizione, la conduzione del Concertone sarà affidata ad una ...