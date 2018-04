Renzi | ‘Trattativa violenta | meglio elezioni che governo con i grillini’

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) Proseguono le consultazioni per la formazione di un nuovoVIDEOcon l’incarico esplorativo affidato al presidente della Camera, l’esponente M5S Roberto Fico. La scadenza del tentativo della terza carica dello Stato di mettere d’accordo #Pd e M5S è fissata ufficialmente per oggi, 26 aprile. Ma le indiscrezioni dell’ultima ora descrivono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, orientato a fornirgli più tempo, forse fino a mercoledì prossimo, giorno della Direzione Dem. In questo quadro, sembra farsi sempre più netta la spaccatura all’interno del Nazareno, con iani nettamente contrari ad ogni trattativa con il ‘nemico’ pentastellato e tutto il resto del partito pronto a remare in direzione contraria. E l’ex segretario, Matteo #, secondo quanto riportato da Il Giornale, si sarebbe sfogato con i suoi, parlando di una sorta di ricatto architettato ai ...