L’auto più ecologica sarà quella diesel?

Cina - niente più limiti ai capitali stranieri nelle joint venture del L’auto : Stanno per finire i tempi delle joint venture paritetiche per le aziende automobilistiche in Cina . Il meccanismo che da anni consente ai cinesi di acquisire know-how industriale prezioso dal resto del mondo dando in cambio manodopera a basso costo e agevolazioni fiscali subirà delle modifiche profonde, stando a quanto dichiarato in una nota dalla National Development and Reform Commission e riportato dal sito specializzato Autonews. A partire ...

L’auto? Sorpresa - per i Millenial non è (più) uno status symbol : C’era una volta l’automobile, desiderabile come una bella donna e capace come poco altro di regalare prestigio sociale. C’era, e magari c’è ancora, ma non per i Millenial. Loro, contrariamente a quanto l’anagrafe possa far pensare, badano al sodo: cercano di spendere poco (anche perché non hanno tutta questa disponibilità) e non la considerano più, come magari facevano padri e nonni alla loro età, uno status ...