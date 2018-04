Contatto Iuliano-Ronaldo | venti anni dopo | ancora ruggini e veleni

Contatto Ronaldo-Iuliano - l’ex difensore della Juve : “col senno di poi…” : “Ronaldo era troppo veloce, io ero fermo e mi sono trovato davanti a lui. Col senno di poi sarebbe stato meglio fischiare il fallo per noi e respirare, per poi tornare a giocare. Questo tipo di partite si accendono con un minimo episodio”. Sono le parole dell’ex difensore della Juventus Marc Iuliano ai microfoni di Rmc Sport sul famoso Contatto con Ronaldo. “C’è un pregiudizio nei confronti della Juventus? ...

Contatto Ronaldo-Iuliano - Simoni risponde così all’ex arbitro Ceccarini : “Le dichiarazioni di Ceccarini su Ronaldo e Iuliano? È una comica, siamo nel mondo dei sogni. Meno male che ha smesso di arbitrare dopo i danni che ha fatto. È irriverente”. Gigi Simoni risponde così all’ex arbitro. “Ceccarini non ha il buon senso di chiudere questo discorso, non ho parole”, dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Ha un bel coraggio. Il mondo intero -sottolinea- conosce la verità, ...

Juventus-Inter - Contatto Ronaldo-Iuliano - Ceccarini : “non c’è mai stata malafede” : L’ex arbitro Ceccarini in un’intervista a Premium Sport è tornato a parlare del contatto Ronaldo-Iuliano nella gara tra Juventus ed Inter, dichiarazioni destinate a fare discutere. Poi un commento anche sul Var: “In realtà la Var in quell’occasione c’è stata e mi meraviglia che nessuno l’abbia preso in considerazione o abbia fatto finta di niente: in diretta e durante il replay dell’episodio il ...

Juventus-Inter - Contatto Ronaldo-Iuliano : la clamorosa confessione dell’ex arbitro Ceccarini : Juventus-Inter, contatto Ronaldo-Iuliano – “Il contatto tra Ronaldo e Iuliano non era rigore: il mio unico errore è stato non aver fischiato fallo a favore della Juve”. Sono le parole destinate a fare discutere dell’ex arbitro Piero Ceccarini sull’episodio avvenuto nella sfida-scudetto tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998 da lui arbitrata, parole rilasciate in un’intervista a Premium Sport. “Oggi, ...

Juventus-Inter - Iuliano : 'Ceccarini ha dato certezze sul Contatto con Ronaldo' : 1 di 3 Successiva MILANO - Dopo venti anni, Piero Ceccarini rompe il silenzio e torna sul celebre, controverso contatto fra Mark Iuliano e Ronaldo in Juventus-Inter, ribadendo la sua buona fede e la ...