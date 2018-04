Berlusconi shock | “va a finire che mi ricompro il Milan”

calcioweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) “Andrà ache finirò per ricomperare ancora io il Milan“. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio, in un incontro in Friuli Venezia Giulia. L’ex proprietario rossonero ha spiegato che la vendita del Milan è stata tra i motivi per cui, il suo partito, alle elezioni del 4 marzo scorso, “si è fermata al 14-14,5%”. L'articolo: “va ache miil Milan” CalcioWeb.