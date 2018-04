CF pubblica versione anonimizzata del rapporto Cornu sulla P-26

Perché il fondatore di Traveller's Tales ha pubblica to la versione director's cut di un vecchio gioco di Sonic 25 anni dopo - articolo : In base a qualsiasi definizione convenzionale, Jon Burton ha vissuto almeno tre carriere: prima è stato il fondatore /programmatore/director di Traveller's Tales , studio noto soprattutto per aver dato i natali a tanti giochi su licenza; poi è stato produttore e regista di film, principalmente legati al mondo Lego; ora è un promettente YouTuber con circa 100 mila iscritti al suo canale, Gamehut. E sebbene ascoltando il racconto di Burton possa ...

Atari pubblica Night Driver - una versione moderna del classico racing game : Night Driver è un gioco di corse arcade prodotto da Atari nel 1976 in versione cabinato e successivamente pubblicato nel 1978 per Atari 2600 e per Commodore 64 nel 1982. Il remake per dispositivi mobili è caratterizzato da una grafica in 3D e varie ambientazioni esotiche urbane più o meno trafficate, in cui potrete sfrecciare esclusivamente di notte a alla guida di vari bolidi. L'articolo Atari pubblica Night Driver, una versione moderna del ...