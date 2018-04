Ascolti TV | Martedì 24 aprile 2018 Liverpool – Roma 28 8% doppia Questo Nostro Amore

Ascolti tv martedì 24 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Questo nostro amore '80 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Liverpool - Roma, andata semifinale Champions League, ha registrato 000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Dirty dancing (Balli proibiti) ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Martedì 24 aprile 2018 : Questo Nostro Amore 80 - Neri Marcorè Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Liverpool – Roma ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Dirty Dancing ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...

Ascolti TV | Martedì 17 aprile 2018. Grande Fratello parte dal 22.6% : Barbara D'Urso Su Rai1 la quarta puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.686.000 spettatori pari al 15.45% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.39 – la prima puntata di Grande Fratello 15, con Barbara D’Urso, ha raccolto davanti al video 3.598.000 spettatori pari al 22.6% di share (qui gli Ascolti di tutti i debutti del GF – qui quello che è accaduto minuto per minuto - qui tutti i concorrenti). ...

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018. In 7.6 mln per Roma – Barcellona (28.3%). Questo Nostro Amore 15.2% : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video 7.680.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.789.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 #Cartabianca ...

Ascolti TV | Martedì 3 Aprile 2018. Vince Juve-Real Madrid sul 20 (6 - 6 mln – 23.35%) - Isola 21.2% - male Questo Nostro Amore (12.7%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la seconda puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.360.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.093.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%). Ancora un seguito eccezionale per i ricordi di Frizzi : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share (qui il battibecco tra Rosa ed Elena e il gruppo). Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%) : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato 1.286.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 La ...

