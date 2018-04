Salah-Dzeko | ne resterà solo uno Uniti dalla Roma | divisi dalla Champions Notte da

Liverpool-Roma - le probabili formazioni della semifinale di Champions League : Dzeko sfida il grande ex Salah : Tempo di semifinali di Champions League : ad Anfield si gioca il match d’andata della sfida che vede opposti gli inglesi del Liverpool alla Roma. Questa sera alle ore 20.45 i primi 90′ del doppio confronto saranno arbitrati dal tedesco Brych. Ritorno all’Olimpico mercoledì 2 maggio alle 20.45. Eusebio Di Francesco conferma il 3-4-1-2 a cui si è affidato nelle ultime uscite: spazio a Schick accanto a Dzeko , con Perotti pronto a ...

Liverpool-Roma - le probabili formazioni : semifinale Champions League. Super sfida Salah-Dzeko : La notte che tutti i tifosi della Roma attendono ormai da settimane sta per arrivare. Domani la squadra di Eusebio Di Francesco scenderà in campo ad Anfield Road per affrontare il Liverpool nell’andata delle semifinali di Champions League. I primi novanta minuti di una doppia sfida che si appresta essere davvero spettacolare, tra due formazioni che giocano un bel calcio e che sanno divertire. La sensazione è veramente quella di aspettarci ...