Industria | Ucimu | ordini macchine utensili -4 | 3% nel primo trimestre

Industria 4.0 : Mariotti (Ucimu) - ha rilanciato settore - governo continui : Milano, 20 mar. (AdnKronos) – “Ogni governo nuovo vuole dare discontinuità rispetto a prima, ma qui è come se fosse nato un bambino: se c’è da lavarlo laviamolo, però, non è che bisogna buttare via il bambino insieme all’acqua sporca”. Alfredo Mariotti, direttore generale Ucimu Sistemi per produrre, chiede al prossimo esecutivo di continuare la spinta del piano Industria 4.0 che “ha dato forza al rilancio di ...