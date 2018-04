Cittadinanza italiana al piccolo Alfie Londra non stacca più la spina

Concessa la Cittadinanza italiana al piccolo Alfie Ma il giudice : staccate la spina : Nessun rinvio al distacco del respiratore che tiene in vita il bambino: la decisione della giustizia inglese in tarda serata. La Farnesina ha concesso la cittadinanza

Cittadinanza italiana al piccolo Alfie. Dopo le proteste a Liverpool - il padre : sospese le procedure per staccare le macchine| : Manifestanti tentano irruzione e intanto arriva l’annuncio della Farnesina. Anche il Gaslini si è offerto di seguire il piccolo affetto da una patologia neurologica degenerativa

Milano : 24 giovani ottengono Cittadinanza italiana : Felici e soddisfatte. I genitori arrivano da paesi lontani, ma loro sono nate nel nostro paese. Sogni e aspettative ne hanno tante, mentre la legge sullo ius soli è arenata al Senato -

Cittadinanza - quella italiana è la più concessa in Europa. Cosa dico a chi teme una ‘invasione’ : Ci sono notizie che lette in un modo possono persino indurre a pensare che qualCosa stia cambiando in meglio; lette con un’ottica diversa, portano invece a conclusioni opposte. Il dato è che nel 2016 circa un milione di persone ha ottenuto la Cittadinanza in uno dei Paesi membro dell‘Ue. Un milione su una popolazione di oltre 508 milioni (parlo dell’Unione europea) dovrebbe fare riflettere sulla paventata “invasione” o sulle minacce alla ...

Belen Rodriguez e la sua famiglia a Verissimo : "Tra qualche mese - avrò la Cittadinanza e sarò italiana" : Belen Rodriguez, insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias e alla madre Veronica Cozzani, è stata intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda oggi su Canale 5.La showgirl e conduttrice argentina, presentata per l'occasione dal suo ex marito Stefano De Martino, in collegamento dall'Honduras ("Sono felice che si ricordi ancora il mio vero nome!"), ha esordito, parlando di un argomento decisamente impegnativo: la ...

