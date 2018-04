Usa | 20enne morso da uno squalo | un serpente e un orso ed è ancora vivo

Roma - 20enne morì a caUsa di una buca : in 5 rischiano il processo : Roma, 20enne morì a causa di una buca: in 5 rischiano il processo Roma, 20enne morì a causa di una buca: in 5 rischiano il processo Continua a leggere

Roma - 20enne morì a caUsa di una buca : in 5 rischiano il processo : Cinque persone rischiano di finire sotto processo con l'accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di un giovane di 20 anni che nel 2012, a causa di una buca sulla strada, sbandò con il ...

SiracUsa - 20enne uccisa : il compagno confessa : "È vero, ho ucciso io Lauretta". Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, ha confessato il suo delitto nella caserma dei carabinieri dove è arrivato nella mattinata di ieri, trincerandosi inizialmente dietro il più assoluto silenzio. Solo alle 22 ha deciso di parlare ed ammettere le proprie colpe, indicando ai militari dove ritrovare l'arma del delitto, un pugnale, con il quale ha colpito "almeno 6 volte" la povera Laura in base al primo ...

SiracUsa - confessa il compagno della 20enne uccisa a coltellate : “Ho agito per un raptus di gelosia” : Ha confessato Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, paese della provincia di Siracusa. Dopo ore di interrogatorio, il giovane, un bracciante agricolo, ha ammesso di avere assassinato la donna con cui 8 mesi fa aveva avuto una bimba. Accusato di omicidio è in stato di fermo. L’avrebbe ammazzata per un “raptus di gelosia”. Trasferito in carcere, è stato ...

SiracUsa - 20enne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : indagato il fidanzato : La donna sarebbe stata uccisa sabato sera intorno alle 22. Il cadavere, buttato nel pozzo, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L'assassino ha provato a spingerlo giù, ma non ...